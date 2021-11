Aragonès i els consellers d'ERC abandonen el ple molestos pel discurs de Canadell

El discurs que el diputat Joan Canadell (Junts) ha fet al ple del Parlament durant el debat de totalitat dels pressupostos no ha agradat al. Canadell ha considerat que els pactes amb els comuns per tirar endavant els pressuposts deixen "tocada" la legislatura i que "esquerda la majoria del 52%", i ha mantingut un argumentari molt crític amb les negociacions i amb les intencions dels republicans. De fet, ha acusat ERC de voler tamb un "tripartit de la via àmplia".Això ha molestat especialment el president, Pere Aragonès, i la majoria de consellers republicans del Govern, que han decidit abandonar el ple. Només el titular d'Educació,, i la de Feminismes,, s'hi ha mantingut al seient. Fonts del Govern i alguns dels propis consellers han confirmat a l'ACN que aquest és el motiu pel que han marxat de l'hemicicle, tot apel·lant al "contingut i les formes" del discurs de Canadell, i a la "incoherència" que suposa formar part del consell executiu i mantenir-se tan crític amb la negociació que ha permès la tramitació dels pressupostos.Però la intervenció del diputat tampoc sembla haver agradat massa als consellers proposats per JxCat. En acabar el discurs de Canadell, cap dels seus consellers han aplaudit la seva intervenció i només el titular d'Economia,, ha fet un parell de picades de mà i ho ha deixat. Cap d'ells, però, ha volgut explicar als passadissos del Parlament el motiu perquè ho han fet. Per contra, els diputats de Junts presents al ple han aplaudit sense problemes el seu diputat en acabar la intervenció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor