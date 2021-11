Junts, als comuns: «Benvinguts als pressupostos del Hard Rock i dels Jocs Olímpics»

, diputat de Junts, ha estat l'encarregat de fixar la posició del partit en el debat dels pressupostos per al 2022. I ho ha fet amb una intervenció dura contra els comuns, socis a l'hora de tramitar els comptes, però també contra el president de la Generalitat,, per haver "esquerdat" la majoria del 52%. L'entesa, que Aragonès ha anunciat aquest mateix matí dins del consell executiu extraordinari, és el "preludi" d'un nou tripartit basat en laque defensa el president i que, segons Canadell, és. "L'acord amb els comuns allunya cada vegada més l'embat", ha apuntat el diputat, que ha optat per la ironia per referir-se als de: "Benvinguts als pressupostos deli dels".Canadell ha indicat que tombar els comptes donaria el missatge que hi ha altres "prioritats" a banda de "protegir el present" de la ciutadania. "Cadascú té diferents aproximacions sobre el model, però els partits del 52% hauríem d'anar a l'una per culminar el procés. Sense pressupostos del 52%,", ha admès el diputat de Junts, que va ser el número tres a la llista de la formació a les eleccions després d'irrompre a les primàries. Canadell ha ressaltat que no es poden aillar els comptes del"L'esmena a la totalitat hauria de ser per tots els partits unionistes que neguen aquest dèficit", ha ressaltat l'expresident de la Cambra. En aquest sentit, ha lamentat que els comuns "també formin part d'això", perquè neguen aquesta categoria "al costat del PSC, de Ciutadans i de Vox". "Que no tenim pobresa, els catalans? Que no tenim infants que pateixen? Que no ens calen diners per Rodalies?", s'ha preguntat Canadell, que ha indicat que els diners dels catalans han servit per mantenir unai uns tribunals que, segons ell, ha perseguit l'independentisme.Ha citat, en aquest cas, plataformes Castor i altres "formes de corrupció indirecta" en forma d'estat "oligàrquic". "Espanya té l'atur més alt d'Europa, més que Grècia. És un dels països amb pitjor nivell d'anglès, i", ha apuntat el diputat de Junts. "No podem deixar com a herència als nostres fills el passaport espanyol", ha indicat Canadell, que ha remcarcat que fins que Catalunya "no surti de l'Estat" no podrà aspirar a millorar diametralment les xifres macroeconòmiques., ha indicat, "s'aprofita" de les millores que va protagonitzant Catalunya."Fora d'Espanya, tindríem un atur del 6,4%, com el de. Quin polític català que defensi el futur del país pot defensar continuar a Espanya amb aquestes xifres?", s'ha preguntat el diputat de Junts. "Els partits del no a tot, com els comuns, com resoldran l'atur sense la plena ocupació? La gent vol un futur digne", ha apuntat Canadell, que malgrat els atacs als comuns i a l'acord amb ells ha defensat la vigència dels pressupostos elaborats pel conseller d'Economia,. "No hi ha cap renúncia, no han pogut aturar cap projecte clau", ha tret pit el diputat de Junts.

