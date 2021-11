La CUP demana concrecions en el referèndum per reconduir la situació amb el Govern

Giró entra al xoc

Malestar a les bases

No tot està trencat, però el clima entre partits independentistes que ha quedat tocat i la pilota és ara a la teulada del. Sivol recuperar el suport de la, haurà de fer moviments en clau de procés i de model de país. Els anticapitalistes volen concrecions en la proposta de nou, aprofundir en les polítiques socials i abandonar elscom elo els. Sense canvis en aquests àmbits, serà difícil reconduir la situació i enfortir la, que ha quedat malmesa en les negociacions de les últimes setmanes. La CUP, insisteixen fonts consultades, "és on era" i demanen a ERC que es "ressituï" i decideixi amb qui vol tirar endavant la legislatura. De moment, els pressupostos han tirat endavant amb el suport dels comuns. Ara com ara, no hi ha contactes previstos entre els partits del Govern i la CUP, segons confirmen fonts dels anticapitalistes. Aragonès ha estès la mà aquest matí als cupaires per continuar fent camí junts durant "tota la legislatura" tot i que els pressupostos -la llei més important d'un govern- s'han tramitat gràcies a un acord d'última hora entre ERC i comuns, amb el malestar de Junts expressat amb vehemència per Elsa Artadi , i amb l'oposició de la CUP, que veu el projecte com a "continuista", amb polítiques "sociovergents" i allunyat de "l'horitzó independentista". Aragonès s'ha mostrat convençut que en les properes setmanes es parlar sobre com "articular" la majoria amb els anticapitalistes, però sense canvis de fons serà difícil canviar el parer dels cupaires.La CUP no ha estat tant dura amb el Govern com es podia esperar després de les negociacions de les últimes hores i el "no" definitiu expressat dissabte després d'una reunió de la. La diputada, que ha pilotat les negociacions amb el conseller d'Economia, ha acusat el Govern "d'abandonar la majoria del 52%" i un horitzó "social i nacional compartit" pactant l'ampliació de l'aeroport del Prat o apuntalanta la Moncloa, i ha insistit que la CUP hi serà si és per "acompanyar o fer de motor" d'un Govern "al costat de la gent" i amb un "horitzó independentista", però no per uns pressupostos de "macroprojectes i turisme". "No pot ser que la resposta sigui que no hi ha marge", ha insistit Reguant.Malgrat no permetre la tramitació dels comptes, la diputada ha plantejatper avançar en la transformació: un pla nacional de reindustrialització que aposti per l'economia productiva i avanci en la transició ecològica, allunyada dels macroprojectes; impulsar el sector públic en ensenyament, sanitat i serveis socials; avançar en un país "lliure de desnonaments" i situar el dret a l'habitatge al centre de la política catalana; la renda bàsica universal com a eina per redistribuir la riquesa; i fer front de manera clara a l'emergència climàtica. Els avenços en les últimes setmanes no han satisfet la CUP, que considera que els pressupostos no aborden els "que necessita el país" i només serveixen perquè "tot continuï igual".En la rèplica, Giró ha entrat al xoc i ha recordat a la CUP el primer manament de la sostenibilitat: no llançar a la paperera allò que funciona. Ha fet servir la comparació per demanar als cupaires que deixin d'utilitzar lai millorin els pressupostos, que mai seran una "palanca per a la revolució" però sí que poden ser una eina per a la "millora continuada". "Ningú ens pot retreure que no siguem prou sobiranistes", ha apuntat, en referència als partits dels Govern, rememorant el pas per la presó i la judicialització d'alguns dels seus dirigents, i ha demanat, una vegada més, "responsabilitat més enllà de conviccions" als diputats anticapitalistes.En les negociacions, la CUP ha situat l'acord d'investidura com un "punt de partida" i ha criticat que el Govern l'hagi volgut negociar a la baixa. Els cupaires, que des de l'estiu han intensificat les denúncies dels incompliments del Govern, han tensat la corda fins al punt que ERC ha virat cap als comuns per tirar endavant la tramitació. A diferència d'altres legislatures, ara hi haper desencallar votacions clau, i el PSC i els comuns s'hi havien posat bé. De tota manera, els cupaires mantenen la mà estesa a ERC per reconduir la situació. ERC també, com ha manifestat Aragonès aquest migdia. I Junts insisteix que la prioritat és pactar amb la CUP mentre dona la benvinguda als comuns als "pressupostos dels Jocs d'Hivern i el Hard Rock", dos projectes incompatibles amb els anticapitalistes.La CUP, així ho va traslladar a les bases i així ho ha constatat Reguant en seu parlamentària, veu en els pressupostos un "triple pacte" d'estabilització del règim. D'una banda, a la Moncloa, on ERC apuntala el govern del PSOE i Podem. També a Barcelona, on ERC és soci prioritari del govern d'i arran del pacte amb els comuns al Parlament el líder republica a la capital catalana ha hagut de canviar el sentit del vot als pressupostos municipals. I per últim, a la Generalitat, on ERC ha pactat amb els comuns per desbloquejar la tramitació dels comptes. Amb tot, la CUP s'ha compromès a continuar "treballant fins l'últim minut perquè els pressupostos tingui un horitzó comú".Més enllà de refer confiances amb els nou diputats cupaires, l'acció del Govern haurà de satisfer lade la CUP, que ja va avisar al març que l'acord d'investidura subscrit amb ERC era acceptable però. Diverses fonts consultades assenyalen que les bases estan "emprenyades" i recorden que el pacte amb els republicans per investir Aragonès ja va tensionar els militants. La CUP té moltes ànimes, algunes, com, que sostenen que més val condicionar a través del suport al Govern, encara que això impliqui assumir contradiccions, i d'altres, com ara, que consideren que el projecte de l'esquerra independentista es pot veure amb més nitidesa des de l'oposició. Els resultats del 14-F van decantar la CUP cap a la primera opció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor