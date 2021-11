Barcelona, el «dany col·lateral» d'ERC per salvar els pressupostos

El debat a ERC va ser "intens" per acceptar l'intercanvi dels comuns

ERC canviarà el vot però no la bel·ligerància contra Colau

Va ser dissabte quande la negociació, tot i que ja ho havien posat sobre la taula a la reunió del dijous. Fins aleshores, s'havien assegut a negociar amb el Govern posant sobre la taula inversions en trens, en llei de barris verds i en el dentista i el psicòleg públic. Peròi la negociació agònica a la qual quedava abocat l'executiuals comuns, que estaven celebrant un plàcid congrés per ratificar el lideratge d', se'ls va: els pressupostos de la Generalitat a canvi dels de Barcelona. Quid pro quo. Així ho van demanar, i així li va traslladar ERC al seu líder a la capital,. La setmana passada va votar-hi en contra. Ara, el canvi de posicionament, assumit públicament com una "contradicció" , és tota una pedra en l'estratègia de mandat dels republicans a la capital catalana.Maragall està, un enuig que focalitza més en elque han plantejat els comuns que no pas en la directriu del seu partit perquè canviï un vot que, avisen, no modificarà la bel·ligerànciafins al final de la legislatura. Després de dos anys com a soci prioritari de Colau, l'estratègia dels republicans passa ara per distanciar-se'n ia l'alcaldia, una fita que van acaronar guanyant per la mínima les municipals del 2019 i que es va esfumar amb eli els vots determinants de la candidatura deL'alcaldessa Colau va salvar dimecres passat el tràmit gràcies, precisament, als tres vots positius deara ja sense Valls, unacamí de les eleccions municipals del 2023, a les quals Yolanda Díaz ha convidat a presentar-se per tercera vegada . Situar els pressupostos de la ciutat en la negociació podia suposar un triple guany:i no amb aritmètiques no desitjades,com a principal rival electoral abocant-lo a corregir el seu posicionament i. Els comuns ho van intentar dijous, quan també es van reunir amb Economia i Presidència, i no se'n van sortir. Encara quedava viva l'opció de la CUP."ERC Barcelona va aguantar el no, fins que la CUP no va deixar més opcions i finalment era o la presidència de la Generalitat o Barcelona", expliquen fonts de la federació republicana. Diumenge, durant la cloenda de l' la petició que havien fet al Govern corria com la pólvora entre els quadres del partit per molt que no es verbalitzés públicament. "anunciant el vot en contra el dilluns de la setmana passada", asseguraven quadres dels comuns, que donaven per fet que en les hores següents Maragall hauria de fer marxa enrere. Des del punt de vista estratègic, asseguren, hauria d'haver esperat a l'anunci de l'esmena a la totalitat de la CUP abans de publicitar un no rotund als comptes de Colau en previsió que, si el veto dels anticapitalistes era inamovible,B d'Aragonès. De fet, durant la setmana passada alguns regidors dels comuns van fer arribar missatges als republicans advertint que els acabarien necessitant al Parlament.Els de la Generalitat pels de Barcelona. Així va arribar l'oferta a Maragall. En va parlar amb la direcció nacional d'ERC, també amb el president de la Generalitat,. Les converses i el debat són definits com aper qui les va viure de prop, també que el debat es va fer, però que altra cosa és que la federació barcelonina estigués d'acord. Tant la cúpula republicana com la de Barcelona van acabar arribant a la conclusió que havien d'assumir aquest "dany col·lateral", però que Maragall gestionaria el com.L'alternativa a un acord fallit amb els comuns era, escenari que Aragonès estava disposat a evitar a tota costa al mateix temps que havia de lidiar amb Junts, que tot i ser soci de Govern es desvinculava de la negociació amb els comuns. Esquivar que l'"alternativa" que s'atribueix Elsa Artadi patís esgarrinxades s'ha comptat entre els incentius dels juntaires per apartar-se en el tram final de la negociació.Amb el pacte segellat a la Generalitat, Maragall s'ha enfilat aquest dilluns al faristol del Parlament per admetre sense pèls a la llengua quei salvar els de la Generalitat. Ha renunciat a intentar maquillar un canvi de posicionament radical del sentit del vot tot deixant clar que ho fa, simplement, per assegurar que prosperen els comptes del Govern. "És una alteració de la nostra aposta.que ens exigeix reaccionar i que, que és aquesta contradicció explícita", expliquen fonts republicanes, una contradicció que Maragall ha optat per afrontar "de cara".I és que ERC facilitarà els pressupostos de Colau -probablement amb una abstenció- malgrat que continua defensant que, que el vot en contra se l'havienels comuns i el PSC pels incompliments dels darrers acords de pressupostos i pel. El no de la setmana passada es va defensar amb "absoluta convicció i responsabilitat".Els republicans de Barcelona, però, insisteixen quei que, malgrat aquest entrebanc, continuaran actuant "amb coherència amb la seva trajectòria". Admeten, però, el torpede que suposa aquest episodi. ", tenen un rol clau a Catalunya i pressupostos a Barcelona, però globalmentper abusar de la ciutat com a mercaderia", insisteixen els republicans.Maragall esmerçarà esforços ara perquè la situació tingui efecte boomerang sobre Colau, de qui ha dit quede cara al futur. Però, a curt termini, tant el PSC com Junts ja l'han assenyalat com un. Els comuns han aconseguit el seu objectiu a Barcelona, encara que això suposi avalar per segona vegada uns comptes d'un Govern on hi és ERC, però també Junts.Un cop s'aprovin els pressupostos, tant els de la Generalitat com els de la capital catalana, la maquinària electoral dels partits de cara a les properes municipals començaran a funcionar a ple rendiment.es disputaran l'alcaldia. Cap dels tres està confirmat com a candidat, però tots tres tenen números per repetir en la batalla. L'episodi d'avui és només l'epíleg del que vindrà.

