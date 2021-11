Gerard Romero: «La gent que es tanca a Twitch no està entenent de què van les coses»

Gerard Romero Foto: Frederic Esteve

Va començar com una broma sobre el castellà de Ronald Koeman i ha acabat com el negoci que li ha canviat la vida.és el pare de, un canal de Twitch on el periodista és ell mateix i combina notícies -l'última, la retirada del Kun Agüero del futbol - amb espectacle audiovisual.Els mesos compaginantamb, des d'on insistia a esprémer les noves plataformes, van acabar amb una sortida abrupta de la ràdio. Aquest trencament el va empènyer a apostar definitivament per l'streaming fa dos mesos. En aquest període, ha creat una comunitat important i ara ja pensa a obrir nous fronts.- Molt bons. Sorprès amb la reacció de la gent des del primer dia que vaig anunciar que deixava RAC1. El tsunami que hi va haver al canal va ser molt bèstia. Des d'aquell dia vaig sentir que no m'equivocava. També tinc la sensació d'agraïment etern, perquè van veure que jo estava abandonant una situació que et dona molta seguretat, com és tenir un sou fix cada mes, i aquí depens molt de la gent. Des del setembre, el canal va creixent i estic molt feliç per la reacció de la gent.- Es va produir per les circumstàncies, jo no en tenia cap intenció. El mes de juny, el Joan Maria [Pou] decideix que, per un tema professional, el millor és que no estigui a les retransmissions. A mi em va descol·locar molt, però al final ho vaig entendre perquè ell és el cap i pren decisions. Això va ser un cop important, i jo durant l'estiu a través del canal veia que la cosa funcionava de conya, tenia la meva comunitat i allà tenia un refugi. Pensava que estaria fet una merda perquè continuaria al Tu Diràs i fent Barça, però el dia gros de la retransmissió, que era el caramel de la ràdio, m'havien fotut fora. A mesura que avançava l'estiu i el canal pujava, jo començava a plantejar-me si realment havia de fer el salt.- Crec que vaig portar molt bé la situació sobretot de l'abril al juny, quan compaginava Twitch als matins i ràdio a les tardes. El setembre va acabar el mercat de fitxatges amb un augment molt fort de seguidors i en poques setmanes vaig parlar amb la ràdio. Em van dir que entenien la meva situació i que els últims dies ells començaven a veure que aquesta fusió de ràdio i Twitch no els acabaria de convèncer.- Si no hagués tingut cap problema, hauria continuat fent directes de 12 a 14 hores al meu canal, i a la tarda a la ràdio. Si tinc una informació l'he de donar sempre primer a la ràdio, perquè és qui m'estava pagant. Però jo hauria continuat amb això si la ràdio hagués entès bé el tema de Twitch, cosa que en alguns moments no va passar. A l'abril-maig ens vam reunir i em van dir que quan hi hagués un directe a la ràdio d'esports jo no fes Twitch a aquella hora. Ho vaig respectar, però crec que RAC1 es va equivocar en alguns moments pensant que jo podia crear una competència a la ràdio, quan el que estava fent era que gent de fora ens sintonitzés per primera vegada perquè jo hi sortia a la nit. Encara que no entenguessin el català, posaven la ràdio per veure què deia el paio que veien al matí a Twitch.- Al final de l'estiu sí que tenia aquests dubtes, perquè a la ràdio li interessava ben poc el que jo pogués fer a l'emissora i jo notava la sensació que "aquest està fent allò i ja li va bé". Però fins que no vaig rebre el pal de la retransmissió, sabia que quan tenia una informació o entrava al butlletí de les 12 de RAC1 i després arrencava el meu directe, o jo no anava donant informació a Twitch primer perquè em comportaria problemes. Aquesta balança era perillosa en alguns moments i jo crec que al final de l'estiu anàvem cap a un camí que, segurament per l'escalfada que portava, podria haver acabat malament. Crec que ho vam arribar a parar a temps. Que ells han acabat descontents perquè els últims dies se me'n va anar el cap? Doncs els últims dies se me'n va anar el cap perquè la gent em va impulsar i tenia 8.000 persones que ens veien al final de mercat a Twitch, i això a la ràdio els va fer molt de mal. Al final del mercat, vaig agafar uns dies de vacances de la ràdio i vaig fer moltes hores. I allà ja no vaig trucar la ràdio perquè estava de vacances, no vaig compaginar bé la situació. Sé que allò va provocar un cert malestar els últims dies.- No és qüestió d'estar preparats sinó la predisposició de si volen o no pujar al tren. La gent demana participar, formar part d'allò que veuen, i els mitjans tradicionals continuen amb una cosa que ha funcionat sempre i amb la que tothom està molt còmode. No sé qui mira la tele convencional, però ben poca cosa es mira, els informatius i poc més. Tothom va a unes plataformes a buscar el que vol. Per a mi, Twitch ara mateix és el present i serà el futur. Pots crear el canal i estar-hi les hores que vulguis sense que ningú et mani, sense rebre la pressió de cap partit polític o membre de la junta directiva d'un club. Pots començar un directe a les 12 del migdia i acabar-lo a les 4 de la matinada, com ens va passar el dia de Xavi. Els mitjans tradicionals estan molt marcats per una línia.- Que les ràdios no tinguin el seu canal de Twitch és un error. No has de fer-hi la programació que fas a la ràdio, però sí generar-hi un contingut diferent per intentar crear una comunitat. A Pedrerol se li podrà dir el que es vulgui, però ha aconseguit que durant gairebé 16 hores al dia la seva marca estigui en marxa. És una barbaritat el que fa. I jo vaig proposar-ho a la ràdio, a l'abril vaig dir que estàvem fent tard i que havíem de crear un canal de Twitch. Em van dir que no ho veien. No ho veuen perquè no veuen el rendiment que pots treure a la plataforma. Les idees hi són, però no hi ha ganes ni predisposició. La gent vol veure quan Basté surt del directe i explica alguna cosa a Twitch. Amb un milió de seguidors que té RAC1, només que un 2% li comparteixi el seu Prime d'Amazon... Són molts calers.- En això no em tancaré cap porta, però jo estic molt còmode i he trobat el format ideal per a mi. A més, aquí pots triar si veure'm o no. A RAC1 et menjaves Gerard Romero t'agradés o no, perquè estava allà i et podia molestar. Aquí saps que tens la teva gent. Pot aparèixer un hater però la teva comunitat de seguida l'assenyala perquè marxi. Durant aquests tres mesos he tingut ofertes de diaris i projectes de televisió, però ara no tinc ganes de desenfocar-me d'això que em centra i volem fer créixer. Si no va bé i d'aquí uns mesos tenim l'oportunitat, ja ho veurem.- Totalment. És una farsa que no hi hagi oportunitats en el periodisme. Entrar a un mitjà convencional està fotut, però ara mateix als Estats Units, les marques pròpies i periodistes de Twitch són referents, la gent paga per aquest contingut. Per què no pot passar aquí que periodistes referents en cada àmbit tinguin el seu canal i facin el seu producte? Falta atreviment per part de periodistes polítics, per exemple. El primer que hi arribi amb una mica de gràcia triomfarà, segur. A les eleccions veurem com hi entrarà gent i es començarà a fer. Si ets jove, uns bons Twitter, Instagram i Youtube et donaran visibilitat. La Masia del periodisme estarà en aquestes plataformes, i els mitjans aniran allà a fitxar.- El tema és cap on vulguis créixer. Jo he apostat pel castellà perquè tinc molta gent de fora de Catalunya i a Sud-Amèrica. Hi ha gent que diu que menyspreo el català. Però dic una sèrie de paraules i expressions en català que la gent està agafant. La gent va aprenent català amb frases que em surten cada dos per tres. Quan hi ha una roda de premsa de Laporta o Xavi no la tradueixo, i la gent ha de fer l'esforç per entendre-ho i si es queixen els envio a un altre lloc. Em sembla perfecte que la gent que té una feina i ho fa com a hobby ho faci en català. Jo, per guanyar-m'hi la vida, per desgràcia ho he de fer en castellà, sense oblidar-me del català en molts moments.- El nostre objectiu és créixer: per què no pot haver-hi els dilluns al vespre una hora de futbol català? I que hi hagi una gent que vulgui preparar un contingut així al meu canal. Potser no tindrà el mateix rendiment, però hi podria entrar.- Sí, ja vam posar-li Jijantes TV pensant en això. Que algú, en un futur, faci un matinal de 9 a 12. A les 12 entrem nosaltres a fer esports, a les 14 un programa de cuina i, a la tarda, un magazine de 16 a 19. Llavors, fer alguna cosa fins tornar a fer esports a la nit. Aquest seria l'escenari ideal, que d'aquí un o dos anys poguéssim tenir una graella de programació des del matí fins a la matinada, però no podem anar tant ràpid.- La gent que se subscriu ho fa per donar suport a la persona que ho fa. En el meu cas, per donar-me de menjar. La gent s'enfada perquè hi ha molts anuncis, però d'alguna cosa he de menjar. Amb mi, la comunitat del Barça ha trobat un altaveu per desfogar-se, ajuntar-se i sentir-se protagonista. Cada dia obro una tertúlia de gent anònima on entren des de Múrcia, Pamplona, Perú, Panamà... Res m'agrada més que tenir 2.000 persones escoltant una tertúlia de gent anònima. Des de fora, la gent no ho deu entendre. Ara ja no li donem importància a obrir un directe i que hi hagi 800 persones connectades, però és una barbaritat. Hi ha poca gent que ho pugui aconseguir i estic súper agraït de la fidelitat de la gent. Estem en una mitjana de 1.500-1.700 persones en directe que, per ser la plataforma que és, és molt bèstia. L'altre dia ens van avisar que som el canal número 81 d'Espanya i el 700 i pico del món. Per un canal que s'hi ha posat de debò els últims tres mesos és molt fort.- Això nostre és un show. Però tota aquesta gent que ens pentina perquè "quina credibilitat té un tio que toca una campana i balla amb gorra"... doncs mira, la credibilitat que en dos mesos hem aixecat més notícies que un mitjà convencional perquè tenim contactes, ens movem i ens agrada el que fem. Però per molts no és el mateix escriure una notícia que donar-la a Twitch, com vam fer en el cas de Xavi. Clar, ho diu un paio amb gorra que està dues hores amb música per donar una notícia. Doncs aquell dia hi havia jugadors del Barça en directe veient-nos perquè no tenien ni idea de què estava passant. A un canal de Twitch també es poden donar notícies i crec que ho estem aconseguint. El que passa és que hi ha dies que el balanç d'espectacle i informació és poc, però hi ha dies que també hem fet entrevistes que han donat la volta al món. Sap una mica de greu que hi hagi gent que critiqui per criticar.- No em vull posar cap etiqueta. L'únic que penso és que la gent que es tanca a aquest canvi no està entenent de què van les coses. No pot ser que una entrevista d'Ibai a Gasol o Messi i ens faci rabiar. El que t'has de preguntar com a mitjà és per què no pots fer el que fa ell. Jo he pogut tenir Suárez una hora aquest estiu i el vam pressionar per tot arreu, va estar parlant de tot. El tema és que tu crees un clima que un mitjà no pot crear. Nosaltres tenim l'esportista de torn a casa, al sofà, o com Suárez, al llit estirat en la concentració d'Uruguai, que no li venia de 10 minuts i estava còmode.- Jo crec que els mitjans les tenen, però oblidades. El famós Tots som 1 de RAC1 n'és la prova, quan fan una cursa o un acte la gent hi va. El problema és que al dia a dia la ràdio s'ha allunyat de l'oient perquè s'han volgut tancar. He estat molt pesat fa molts anys. Per què hem deixat d'obrir telèfons? Obriu al Whatsapp àudios que la gent s'escolti, això fidelitza els oients. Això nostre és una mica secta, però hem generat que sense tenir res a dir entrem i parlem conjuntament. L'altre dia una noia de Reus va escriure al xat que volia sushi i el seu nòvio no n'hi portava. Doncs vam acabar trucant el nòvio, que estava a casa en pijama, i va baixar a comprar-lo al japonès del costat de casa. Aquestes coses només poden passar a un canal així. Està clar que això no es pot fer a RAC1, però sí obrir 15 minuts el telèfon una vegada per setmana perquè els oients es desfoguin parlant del Barça.- No m'agrada donar públicament els números perquè és la meva feina, però m'estic guanyant millor la vida ara que quan estava a la ràdio. Per mi, la base d'ingressos és la subscripció de la gent. Per la base de seguidors que tenim, som una de les comunitats amb més fidelitat, suposo que en part perquè he deixat la ràdio i em donen més suport. També hi ha marques al darrere que ens estan ajudant a créixer, i segurament no aposten més fort perquè encara hi ha desconeixement de la plataforma. Com que no està gaire regulat, tothom atacarà aviat.- Arribar al punt que els subscriptors et paguin el viatge en una tarda... Vam ser dels primers en arribar a Doha perquè la donació de la gent va arribar als 2.000 euros en cinc hores. Va sorgir un dissabte dinant. Vam pensar en obrir un Paypal per la gent però teníem molts dubtes. Ens van dir que molts streamers ho fan, però no ho veia gaire clar. La gent sentia orgull quan van arribar aquelles dues persones a Doha. Hi va haver molts nervis i l'aterratge va fer-nos veure que havíem aconseguit una fita històrica per nosaltres. Tenia molts sentiments i vaig petar en directe –plorant-, vaig fer una mica el numeret, no em va agradar gaire.- Totalment, amb el que he arribat a criticar-lo... però Koeman m'ha donat la visibilitat. Ell se'n va però Jijantes es queda. Des del moment que el situa un periodista al Barça, imagina com de dramàtica és la situació del club. Que gràcies a la recomanació de Lluís Canut, Koeman entrenés el Barça, indica la desesperació de Bartomeu en aquell moment. Que ell és un mite i sempre serà l'home de Wembley ho tenim tots assumit, però no era entrenador pel Barça. Em va fer molta llàstima que en molts moments hagués de liderar la imatge pública del club, però és que hi havia un president que feia pena. Els de comunicació li deien que no sortís perquè cada vegada que sortia la cagava i llavors jugava la carta Koeman. En tot cas, fa molts dies que no podia aguantar més i hi havia una necessitat d'acabar amb la farsa. No estava entenent res. Li posaria un 6, un bé i gràcies, perquè va guanyar la Copa del Rei.- Un dos. No li poso un zero perquè va guanyar coses. El forensic retratarà molta gent. Pot sortir molta merda de persones que han trincat molts calers al Barça, a nivell de comissions, representants i tot això. No sé si ho voldran fer públic, però podem estar entretinguts.- I tant. Molts agents s'han lucrat del Barça els últims anys amb Bartomeu.- El barcelonisme necessitava tornar-se a il·lusionar. L'arribada de Laporta és nostàlgia i reviure molt del que vam viure amb ell a la presidència. Amb Xavi torna un dels millors jugadors de la història del club. Com a entrenador hi ha molta gent que té dubtes perquè potser no s'adapta aquí després de passar pel Qatar, però té molt clar què hi ha aquí i fa molts mesos que mira el Barça i té detectats els problemes. Sap molt bé com orientar tot el barcelonisme, és una segona part de Guardiola, en aquest sentit. A la primera roda de premsa ja va saber transmetre tot el que el culer volia. I Alves és un agitador necessari pel vestidor. Físicament, si el respecten les lesions pot donar bon rendiment, per molta edat que tingui.- Amb Laporta és gairebé impossible, tal com va acabar tot. Per molt que ens venguin les històries que ens venen, van acabar molt decebuts mútuament. Messi va acabar molt fotut perquè no li van portar res del que ell va recomanar durant l'estiu, i Laporta va veure que el pare de Messi va collar al màxim en molts moments. Després Laporta també es va adonar que dins el club hi havia molta més gent partidària que Messi marxés que no que es quedés. El club ha quedat molt més alliberat sense Messi. Sí que ha perdut moltes coses, però a nivell institucional i de treballadors, hi havia molta gent amb ganes que marxés perquè estaven cohibits i no els ajudava en res.- En totes les estructures. Jugadors, gent de màrqueting, del club... Hi havia molta gent amb un punt de por de dir "no podem fer res perquè sinó Messi s'enfadarà, anem a fer una campanya de màrqueting, però no podem comptar amb ell perquè no la farà...". Hi ha hagut una sèrie de circumstàncies que han portat a que no hagi acabat gens bé. Ell tenia el poder perquè se l'havia merescut i guanyat al camp. Feia i desfeia el que volia i quan volia.

