Casado va anar a una missa on van pregar per Franco, però el PP diu que no n'era conscient

Elsosté que el líder de l'oposició,, no era conscient que la missa a la que va assistir aquest dissabte -20-N- a Granada acabaria amb el capellà demanant una pregària pel dictador Francisco Franco, tal com han recollit mitjans com Newtral fruit de la publicació d'imatges de Casado amb feligresos en aquella jornada.Casado ha esquivat la qüestió aquest dilluns ai el seu equip de premsa sosté que va anar a una missa ordinària amb la seva família "sense tenir coneixement de cap altra circumstància". Laes va celebrar en una capella annexa a la catedral de Granada i era un servei ordinari en què un grup de fidels van demanar que es fes un prec pel dictador. La cerimònia coincidia amb l'efemèride del, quan els defensors del dictador recorden la seva mort.Laha emès aquest dilluns un comunicat on explica que "no va convidar expressament" a Casado, però li "agraeix" la seva assistència i la de la seva família. En tot cas, la Fundació Franco diu que "espera que aquest tipus de notícies serveixin pertotes les seves activitats, convocatòries, esdeveniments i reivindicacions".​​​

