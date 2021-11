Quan tirar canyes és un art

Els tres primers classificats del concurs d'Estrella Damm. Foto: Marina León González

Una cervesa ben tirada marca un bon bar

El jurat del concurs d'Estrella Damm, en plena acció. Foto: Marina León González

Tirar una bona cervesa no és feina fàcil i és que s'han de tenir moltes coses en compte. Heu pensat mai en el grau d'inclinació de la copa en deixar caure la cervesa? Doncs perimporta i molt. Unamb quasi 300 participants del món de l'hostaleria ha buscat els millors "artistes" del tiratge de cervesa. I aquest dilluns, els 10 finalistes s'han donat citat a l'Premiada ambd’aquesta primera edició ha estat, del“Les dones també sabem tirar una bona canya”, ha reivindicat. Autodidacta i curiosa, a Tejada, però diu que la clau és fer reposar la cervesa abans de deixar caure la crema. El, de 1.000 euros ha estat per, dei, per últim, els 500 euros se n’han anat amb, dePropietaris, estudiants d'hostaleria i cambrers han estat els encarregats d'oferir el millor tiratge de cervesa a un jurat d'Estrella Damm. Un dels membres,, s'ha encarregat d'explicari ho ha demostrat una estona abans que ho fessin els concursants.Segons l'expert, la canya perfecta té dos temps, primer, quan es té a les mans una copa neta s'obre l'aixeta al complet i deixem que surti la primera pressió, en aquest punt "col·loquem la copa a 45° i l'omplim fins a arribar als tres quarts, la posem recta i tanquem de cop". La segona fase, explica Maya, té a veure amb la crema: "Obrim un quart de l'aixeta i deixem que la crema reposi sobre la cervesa fins a omplir la copa". La importància de la crema s'ha destacat durant tot el concurs, i és que, del, ha deixat clar, tot assenyalant la crema al vídeo de presentació que l'ha fet arribar fins aquí: "".i membre del jurat, ha felicitat a tots els participants tot destacant la difícil elecció. També ha donat les gràcies per ser "" d'Estrella Damm amb els clients.“El què d’un bar” és una, segonsun dels membres del jurat i. Des d’Estrella Damm hi estan d’acord, “per la feina ben feta”. Els deu finalistes ho han demostrat agafant el tirador amb decisió i emplenant canyes com ho fan cadascú als seus bars i restaurants, però amb més silenci i sense un client que espera al davant.La majoria de “valents i emprenedors”, presentats així des d’Estrella Damm, han patit els efectes de la pandèmia i fins i tot s’han atrevit a obrir el seu negoci durant l’època més crua de la pandèmia, han demostrat avui laParlant de les seves mares, parelles o famílies senceres amb les quals aixequen cada dia la persiana abans de començar a tirar canyes, el concurs ha estat també un reflex de la cultura de bar. Perquè a Catalunya “” destaca Elias La Torre, segon classificat i fundador de la vermuteria La Torre.