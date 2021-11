París col·loca el pont Seibert sobre el Sena dissenyat pels RCR Arquitectes d'Olot

Aquesta estructura metàl·lica pesa més de 2.000 tones d'acer . Foto: RCRBunka.

Un element essencial per a l' urbanisme de l'illa i els districtes circumdants, perquè combina múltiples qüestions relacionades amb la mobilitat i el seu paper com a espai públic principal. Més que un pas, el pont està concebut com una prolongació de les places i esplanades properes, reforçat per la ubicació sobre el Sena.

i els districtes circumdants, perquè combina múltiples qüestions relacionades amb la mobilitat i el seu paper com a espai públic principal. Més que un pas, el pont està concebut com una prolongació de les places i esplanades properes, reforçat per la ubicació sobre el Sena. Un v incle urbà, físic i directe entre l'illa Seguin i la ciutat de Meudon sense una clara jerarquia d'espais. Aquest sistema uniforme de plataformes convida l'usuari a recórrer l'estructura de manera aleatòria i mirar cap al Sena i el gran paisatge.

entre l'illa Seguin i la ciutat de Meudon sense una clara jerarquia d'espais. Aquest sistema uniforme de plataformes convida l'usuari a recórrer l'estructura de manera aleatòria i mirar cap al Sena i el gran paisatge. Un espai vital per dret propi a la frontera entre l'illa Seguin i Meudon. La seva arquitectura recrea subtilment subespais que es poden destinar a diferents usos.

per dret propi a la frontera entre l'illa Seguin i Meudon. La seva arquitectura recrea subtilment subespais que es poden destinar a diferents usos. Un lloc compartit amb espais generosos i oberts que busquen fomentar una gran varietat d‟usos.

amb espais generosos i oberts que busquen fomentar una gran varietat d‟usos. Un conjunt coherent gràcies a una elecció de materials que respon a una voluntat d'homogeneïtat global combinada amb una cerca de durabilitat i un treball fi de disseny i forma.

El, una estructura d'enginyeria d'espectaculars dimensions dissenyada per AEI, els garrotxins d'i INGEROP, i construïda pel consorci Chantiers Modernes Construction/Terideal/Baudin Châteauneuf, proporcionarà un nouentre l', a la riba esquerra del. Eles va celebrar la col·locació de l'arc "bowstring" sobre el Sena, fet que suposa un pas important per a aquest extraordinari projecte. Coincidint amb el seu viatge a París –per signar un acord amb la UNESCO–, elde la Generalitat de Catalunya,, va assistir a l'acte.El pont original,per l'empresa alemanya Seibert, responia a una necessitat d'accés específica a l'illa per a la producció de les. Era l'enllaç privilegiat entre els magatzems de l'illa i el baix Meudon. Amb el tancament del polígon industrial de Renault, els nous projectes per al desenvolupament de l'illa, la reestructuració de l'RD7 i dels bancs del costat de Meudon, i la creació del, han sorgit nous usos: el desenvolupament de nodes de trànsit lleuger (vianants i ciclistes, autobusos, passejades, servei de bombers) a l'illa Seguin.El pont estàper oferir als usuaris i residents un balcó sobre el Sena. Prefigura una nova generació d'estructures d'enginyeria el propòsit de la qual no és només fer carreteres, sinó tambéals habitants en resposta als nous usos generats per al desenvolupament del lloc i el seu entorn. El pont Seibert és unaal paisatge de la regió de l'Alt-Sena i contribueix directament a l'atractiu de l'illa Seguin amb els seus futurs equipaments.El 2018, AEI i Ingérop, amb la consultoria del prestigiós, guanyador deli dissenyadors de la fundació d'art contemporani Emerige, van començar a dissenyar el nou pont Seibert. Aquesta estructura metàl·lica de més dees compon de dues obertures. El pont és una estructura tipus "bowstring" dei un arc de 11 m d'alçada que té 13 m d'amplada al costat de Meudon i s'amplia a 26 m d'amplada al costat d'illa Seguin. Compta amba l'alçada de les ribes del Meudon. L'estructura està tractada arquitectònicament comi unoberts al Sena, per a crear un ampli espai públic apte per a múltiples usos.Els espais dedicats als vianants, els ciclistes i les persones amb mobilitat reduïda se situen a l'exterior del pont. Es beneficien d'una vista única del Sena i del paisatge en general. A distància dels carrils bus, lespermeten a tots els usuaris desplaçar-se amb total seguretat. Elsa banda i banda dels arcs del pont es tracten com a espais compartits.El punt fort del pont Seibert és laque ofereix als usuaris entre els diferents nivells. Al costat de Meudon, l'escala existent ha estat redissenyada com a prolongació dels espais urbans. L'a la plataforma superior serveix d'enllaç entre el pont i els bancs de la riba esquerra. L'escala situada entre els arcs completa les transicions entre els bancs alts i baixos del costat de Meudon i permet accedir al parc de la ribera des de l'illa.El cost de la construcció puja a(sense IVA). Està finançat per l'Ajuntament de Boulogne-Billancourt i Equipaments de la Vall del Sena SPL amb 29,5 milions d'euros (sense IVA) i pel Departament Alts del Sena amb 12 milions d'euros.Eld’aquesta estructura s’ha guiat per diverses consideracions. Per tant, aquesta nova cruïlla del riu és:Està previst que el pont estigui acabat l'estiu de 2022 i obert al públic a finals de 2025.

