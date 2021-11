Millor guió per a Contagion, de l'iranià Gholipour Dashtaki

El director italià Nicolò Bongiorno recollint el premi per la pel·lícula «Songs of the water spirits». Foto: TMF.

Un abonament per veure les premiades fins al 28 de novembre

és la gran guanyadora del 39ède Torelló. La pel·lícula dirigida per la realitzadora nord-americanas'ha endut el Gran Premi Vila de Torelló i Flor de Neu d'Or, en la gala de cloenda que es va celebrar aquest dissabte al teatre Cirvianum.El jurat ha premiat el llargmetratge de Van Zandt pel seu "poder cinematogràfic" a través d'un muntatge excepcional d'imatges del present i passat (1989) del retorn al gel de Will Steger. D'altra banda,, dirigida pel també estatunidenc Sean Burch, s'ha emportat el Premi BBVA i Flor de Neu de Plata pel seu retrat a la comunitat xerpa i a la desigualtat creixent que provoca el turisme de masses a 8.000 metres.El jurat ha tingut en compte de quina manera es reflecteix la importància dels portadors, unes persones amb pocs recursos que es juguen la vida perquè uns pocs privilegiats puguin coronar el sostre de la Terra amb totes les facilitats.Elde muntanya és per a. Aquesta producció iraniana dirigida per Rahim Zabihi mostra la dura realitat dels kulbars kurds, homes quasi esclavitzats que transporten mercaderies de contraban a la frontera de l'Iran. El jurat ha valorat, també, la fotografia d'una pel·lícula que retrata la duresa física, les desigualtats socials i les tensions polítiques d'aquest territori de muntanya., dels francesos Pierre Petit, Yvan Estienne i Laurent Cistac, ha guanyat elde muntanya. La pel·lícula narra l'últim somni d'Yvan per arribar al continent glaçat i culminar, així, la seva carrera com a guia. El jurat destaca la manera com el film capta l'essència dels esports de muntanya i el grau de dificultat per filmar-los.Else l'ha endut, de Gholipour Dashtaki. El realitzador iranià retrata "una molt bona història en un paratge inhòspit en plena pandèmia" a ulls del jurat. La tribu nòmada dels Bakhtiar ja va protagonitzar la pel·lícula guanyadora de la darrera edició del Festival, Iran – Teaching among the nomads.D'altra banda, el muntatge, de l'italià Nicolò Bongiorno, ha guanyat el(Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya) iEl jurat ha volgut fer una menció especial a la pel·lícula, de la realitzadora britànica Liliana Colombo, per denunciar les conseqüències del canvi climàtic a través del sentit de l'humor.Elal film que millor ressalta la defensa dels espais naturals és per a la producció catalana, de Vanesa Freixa i Pepe Camps. Per últim, la millor pel·lícula de la secció +Xtrem d'esports de muntanya ha tornat a ser per votació popular. El públic ha atorgat el, una expedició al cim més alt d'Amèrica del Nord dirigit pels realitzadors francesos Alex Marcheseau i Jean Rémy Ceron.La pel·lícula guanyadora del Gran Premi Vila de Torelló – Flor de Neu d'Or de la 39a edició,, s'ha projectat al llarg del cap de setmana al teatre Cirvianum i al cinema El Casal.D'altra banda, s'ha posat a la venda un abonament especial per veure les nou pel·lícules premiades a través de la plataforma en línia del festival, online.torellomountainfilm.cat. Estarà disponible fins al diumenge 28 de novembre.

