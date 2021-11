Junts tanca files amb els pressupostos però acusa ERC de malmetre la majoria del 52%

Juntsmalgrat l' acord del Govern per tramitar-los amb els comuns , però avisa que l'entesa que es farà visible aquesta tarda al Parlament ha de tenir. La portaveu de Junts,, ha denunciat que aquest acord que atribueix a ERC i no a l'executiui altera el. És per això que ha demanat unaamb els republicans per analitzar com impacta aquesta situació en la coalició."No s'ha vetllat per la majoria del 52%., ha etzibat Artadi, que ha advertit que si la legislatura no té recorregut de la mà d'ERC, Junts i la CUP, serà un "fracàs de tots tres" però, en darrera instància, del president. Així passarà, ha apuntat, si el 23 de desembre els comptes s'aproven amb. Ells, ha insistit, només han negociat amb els cupaires, malgrat que el secretari general de Junts,, sí que va emplaçar a formacions com el PSC a permetre la tramitació.Artadi ha argumentat que cal unaamb ERC per analitzar "quinque sis mesos després no s’està complint i quin recorregut nacional té aquesta legislatura per avançar cap a la independència". Ha lamentat, en aquest sentit, que ERC hagiper obrir la porta als comuns", un partit que, ha dit, té com a objectiu trencar la majoria independentista i és. A més, ha lamentat que l'intercanvi hagi estat que els republicans facilitin l' aprovació dels pressupostos de Barcelona per sacrificar la majoria del 52%", ha insistit la portaveu de Junts i líder de la formació a l'Ajuntament. De fet, ha acusatde ser laque ha tingut mai Barcelona en la història de la democràcia. "Ha enterrat la seva credibilitat, ha renunciat a ser oposició i", ha sentenciat.Tot i això, Artadi ha defensat els pressupostos elaborats pel conseller d'Economia,, i considera que el preacord assolit per ERC i els comuns. "No representa un gir de 180 graus, no altera els pressupostos, però sí la majoria de la investidura i ha de tenir conseqüències", ha advertit. Artadi ha subratllat que en cap cas han participar en les reunions amb els comuns, malgrat que el dijous passat sí que s'hi va reunir amb ells el secretari general del Departament d'Economia i Hisenda,De cara al mes que queda per aprovar definitivament els pressupostos, Artadi ha llançat un avís a ERC assegurant que vetllaran perquè els pressupostos de Girói perquè els tres partits independentistes explorin recosir l'entesa i la unitat estratègica.

