Aragonès anuncia al Govern un acord amb els comuns pels pressupostos

Torcebraç de Sànchez a Aragonès

, va sentenciar el conseller d'Economia,, just després de presentar uns comptes que ha reivindicat com els més expansius de la història gràcies a la injecció dels fons europeus. Però el Govern encara no tenia garantit que els comptes tiressin endavant aquest diumenge, poques hores abans del ple al Parlament. El no de la CUP i l'intent de salvar la situació amb els, via capitanejada pel president, va obrir un nou esvoranc entre els socis del Govern. Mentre ERC havia fet una aposta per les converses exprés amb el grup parlamentari de, Junts es desvinculava de qualsevol entesa i insistia en un acord de la majoria independentista del 52%. Però Aragonès està determinat a no cedir al veto aplicat peri aquest dilluns al matíen la reunió extraordinària del Govern. Junts encara no s'ha pronunciat en públic, però es preveu una nova jornada d'alt voltatge al Parlament.Ho demostra el fet que, des de primera hora, existeixensobre com s'ha rebut el preacord amb els comuns a les files governamentals. Si bé des de Presidència s'assenyalava que cap dels consellers de Junts havia expressat malestar amb l'entesa -fonts consultades perindiquen que, fins i tot, han manifestat que era "assumible"-, des de Vicepresidència -el departament de més rang de Junts- es traslladava que tantcom la resta de consellers enrolats al partit dehan indicat que el preacord "trenca la majoria del 52%". L'executiva de Junts s'ha reunit semipresencialment a lesUna de les inquietuds de Junts -expressada ahir en públic- es basava en la possibilitat que els comptes catalans fossin una contrapartida dels de Barcelona. Aquest escenari, avançat per NacióDigital diumenge al matí , s'ha acabat de confirmat al matí, quan, cap de files d'ERC a Barcelona, ha anunciat que els republicans facilitaran els pressupostos de l'Ajuntament de la capital . Maragall, de fet, ha indicat que assumeix la "contradicció" per salvar els comptes elaborats per la Generalitat. Els republicans van oposar-se la setmana passada a facilitar la tramitació dels comptes del govern d'Tot s'ha precipitat en les últimes hores perquè, de fet, ahir al vespre no hi haviamalgrat que els republicans consideraven "positius" els darrers contactes amb En Comú Podem mentrela formació d'Albiach recelava d'un". "No sabem si estem negociant amb tot el Govern o només amb una part", insistien al vespre fonts dels comuns, després de tres hores de reunió al Palau de la Generalitat. "", insistien les mateixes veus. L'anunci d'Aragonès al Govern aquest dilluns que el pacte ja és una realitat indica que els comuns han prioritzat tenir protagonisme en la negociació dels comptes malgrat la nebulosa de la relació entre ERC i Junts.Fonts de Presidència han detallat que la negociació amb els comuns ha pivotat en les propostes centrades en l'àmbit verd, social i industrial que En Comú Podem va fer arribar a l'executiu i que des de dijous treballaven de forma coordinada, en base a un. En paral·lel a la cimera d'aquest diumenge amb els comuns, Aragonès i Giró, van mantenir una reunió breu a Palau, d'uns 15 minuts de durada segons fonts governamentals. El contacte, avançat per l'agència Efe i confirmat per, es va fer per petició "expressa" del president.No només la plantada de la CUP reflecteix que la majoria del 52% que reivindica l'independentisme es proclama però no es practica, sinó també el fet que, un cop més, els dos socis de Govern exhibeixen públicament una discrepància que posa en escac l'estabilitat de la legislatura. Primera va ser l', després lai, ara, els. En els tres grans debats de la legislatura, ERC i Junts han topat en públic.En una roda de premsa convocada aquest diumenge en paral·lel a la reunió del Govern amb els comuns, el secretari general de Junts,, va reclamar a ERC un "" per intentar arribar a una. Al mateix temps, però, va refermar la seva aposta per projectes com el, els, i l', que els anticapitalistes, com els comuns, rebutgen de ple. Junts entén que els pressupostos s'han de poder tramitar amb la majoria del 52% i que, si no és possible, tant els comuns com el PSC han de fer un acte de "" i retirar l'esmena a la totalitat. Del discurs de Sànchez es va entendre que aquest pas caldria fer-lo sense contrapartides, però tampoc va deixar clar què faria Junts en cas que Aragonès tanqués -com ha passat- un acord amb En Comú Podem.Ara bé, el secretari general de Junts va fer un advertiment a Aragonès, principal defensor de la negociació exprés amb els comuns. "", va dir Sànchez, que va recordar que el pacte entre ERC i CUP que va voler "pressionar" Junts ha durat "només sis mesos". Sobre el rol protagonista de la formació d'Albiach, Sànchez va ser contundent: ". Junts no acceptarà que, per la porta del darrera, es modifiquin els pressupostos del conseller Giró". Si no hi ha un gir d'última hora, el comptes passaran el primer tràmit de la mà dels d'Albiach.

