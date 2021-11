Junts es desvincula de la negociació amb els comuns pels pressupostos i la deixa en mans d'ERC

Malestar a Palau amb Junts

la negociació amb elspels. Així ho ha decidit la seva direcció aquest diumenge, una aposta que s'ha traduït en què ni el conseller d'Economia,, nidel seu departament s'ha presentat a la reunió que en aquests moments està en marxa amb els de, malgrat que inicialment així estava previst, perquè l'havia convocada la mateixa conselleria d'Economia. Com ha avançat els comuns demanen als republicans que aprovin els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona a canvi del gest de retirar l'esmena a la totalitat per salvar els de la Generalitat, al marge de pactar partides en polítiques socials.les condicions dels comuns i demana que no es toquin els comptes."Les noves converses d'ERC amb comuns són més a", argumentaven a primera hora de la tarda fonts de la conselleria de Giró, que defensaven que des del departament s'han elaborat uns "molt bons pressupostos" per a la reactivació que consideren que són els que s'han negociat fins ara. A la reunió del dijous passat amb els diputats d'En Comú Podem, que avui són de nou els interlocutors dels comuns,sí que hi va assistir el secretari general del Departament d'Economia i Hisenda,. De fet, els comuns esperaven al migdia, quan s'estava celebrant l'acte de cloenda de la seva assemblea, seure aquesta tarda tant amb representants de Presidència com de la conselleria d'Economia.Ben entrada la tarda, en una roda de premsa convocada aquest mateix diumenge,ha exposat la posició oficial de Junts, sense aclarir si la reunió amb els comuns l'havia convocada Economia o no. Sànchez ha afirmat que els pressupostos "del conseller Giró" -ho ha repetit en diverses ocasions- són uns "bons pressupostos" i ha desvinculat l'elaboració dels comptes del "fracàs" del desplegament de l'acord d'investidura entre ERC i la CUP. "Fem una crida aperquè facin un últim esforç perquè", ha afirmat el secretari general del partit de, situant-se en el paper d'àrbitre. Junts entén que els pressupostos s'han de poder tramitar amb lai que, si no és possible, tant elscom elhan de fer un acte de "responsabilitat" i retirar les esmenes a la totalitat. Del discurs de Sànchez s'ha entès que aquest pas caldria fer-lo sense contrapartides.Ara bé, el secretari general de Junts ha fet un, principal defensor de la. "Aquests acords tancats ràpid estan condemnats al", ha dit Sànchez, que ha recordat que el pacte entre ERC i CUP que va voler "pressionar" Junts ha "durat només sis mesos". Sobre el rol protagonista de la formació de, Sànchez ha estat contundent: ". Junts no acceptarà que, per la porta del darrera, es modifiquin els pressupostos del conseller Giró". El dirigent de Junts ha recordat que el seu partit no pensa renunciar ni al projecte delal Camp de Tarragona, ni a la candidatura delsni a l'. "Aquests pressupostos no tindran un gir de 180 graus, ni de 90 graus ni de 25 graus", ha sentenciat per rebatre Albiach.Per completar el repartiment de responsabilitats -Sànchez ha dit que Junts no posa "" els comptes-, el secretari general del partit ha recalcat que no acceptaran que es traslladin als pressupostos del Governdesplega a Barcelona. En una compareixença de premsa dura contra els comuns i contradictòria amb els passos fets per Economia dijous -en què va dialogar amb el grup parlamentari d'En Comú Podem-, Sànchez ha insistit que Junts no participarà de "" que modifiqui substancialment els "pressupostos de Giró". El que no ha aclarit és què farà Junts amb la tramitació dels pressupostos"És una reunió de negociació a tots els efectes", insisteixen fonts de Presidència sobre la cimera d'aquest diumenge a la tarda. La plantada de Junts i Economia ha generat malestar. La direcció d'ERC també defensa que el Govern està present a la negociació amb En Comú Podem. La delegació que s'ha reunit amb els comuns està formada per la consellera de Presidència,, a més del director de l'Oficina del President, Sergi Sabrià; la secretària general de Presidència,i el director general de coordinació interdepartamental,. Fonts del partit d'lamenten que des de Junts s'intenti entorpir una entesa que permetria la tramitació dels comptes convertint els comuns en socis eventuals i assenyalen des de fa dies que la formació depreferiria que fos elqui facilités la tramitació dels comptes.A més els republicans consideren que, "en teoria", els comuns no haurien d'elevar excessivament les exigències per retirar l'si el que busquen és unper aprovar els pressupostos de Barcelona. De fet, consideren que hi ha encaix per a reivindicacions de més inversió en lai la, així com per fer possible l'aposta pel. En concret, demanen partides de 1.500 milions, 600 milions i 300 milions respectivament per a cadascuna d'aquestes tres carpetes de polítiques socials i d'infraestructures. Dijous ja es va estudiar laPer contra, des dels comuns s'argumenta que ERC es vaals comptes de Barcelona i que Maragall tindrà ara dificultats per justificar un eventual canvi de vot, una carta que jugaran a les negociacions per arrencar compromisos al Govern. De fet, entenen que després del cop de porta de la CUP dissabte, perquè a hores d'ara cap altra formació està en disposició de fer un gest per facilitar la tramitació dels pressupostos. Tot i que el PSC s'ha ofert reiteradament,ha rebutjat de ple entrar en negociacions amb. El mateix president de la Generalitat li va confirmar dimecres al Parlament, en una reunió breu que van mantenir després d'haver iniciat converses formals amb els comuns.

