Gir radical del temps: pluges fortes i temperatures pel terra

La calma meteorològica d'aquests últims dies acabarà aquest dilluns a la tarda. I és que, segons informa el, començarem la setmana amb unque portarà a un episodi de" i que afectaria, sobretot, a laL'que acompanyarà la pertorbació farài la. Així, el Pirineu oriental pot veure com s'acumula més de mig metre de neu. D'altra banda, eli el servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès evisos pertambé es veurà afectada per la: durant el, el cel estarài lesconsiderablement, a més que poden caure algunsconcentrats durant la segona part del matí. Eltambé protagonitzarà la jordnada amb cops forts i molt forts de cara a la tarda i vespre.Lalesseran abundants al sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre i el litoral sud. També laque se situarà al voltant delsmetres durant el dia i de cara al final del dia baixarà fins alsmetres. De fet, l'aire fred que circularà per la vall depot deixar nevades als, a aproximadament 800 metres d'altura.Els canvis més importants es viuran durant el. Lesdurant el dilluns i de cara a dimarts i dimecres la sensació d'hivern es podrà notar a bona part del país:, elbufarà amb molta intensitat al llarg de tota la jornada i les precipitacions poden ser puntualment abundants durant les primeres hores de la tarda. A més, al litoral elspoden anar acompanyats de tempesta. Segons el Meteocat, pot ser que els núvols es quedin a la capital fins al pròxim cap de setmana i que la pluja no abandoni la ciutat fins al divendres.De cara a finals de setmana, entre el dijous i divendres, les previsions indiquen unno tan extens, que podrà afectar sobretot elon es podran veure noves nevades.

