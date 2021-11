Els comuns reclamen que ERC avali els pressupostos de Barcelona per salvar els del Govern

Elnegocia amb elsun acord in extremis perdesprés que la CUP ratifiqués aquest dissabte l'esmena a la totalitat . I l'executiu, que aquesta tarda mantindrà una reunió crucial amb la delegació d'En Comú Podem per fer viables els comptes de la Generalitat, ja coneix les condicions de la formació d'per convertir-se en soci eventual. Al marge de satisfer partides en polítiques socials, els comuns reclamen queavali els, tal com apunten adiverses fonts coneixedores de les negociacions. Els republicans, ambal capdavant, van votar en contra aquesta setmana del primer tràmit en comissió dels comptes de la capital catalana.Fonts dels republicans expliquen que, "en teoria", els comuns no haurien d'elevar excessivament lesper retirar l'si el que busquen és un intercanvi per aprovar els pressupostos de Barcelona. De fet, consideren que hi ha encaix per a reivindicacions de més inversió en lai la, així com per fer possible l'aposta pel. En concret, demanen partides de 1.500 milions, 600 milions i 300 milions respectivament per a cadascuna d'aquestes tres carpetes de polítiques socials i d'infraestructures. Dijous, a la reunió que el partit de Colau va mantenir amb Presidència i Economia, es va estudiar la viabilitat d'aquestes quantitats.Per contra, des dels comuns s'argumenta que ERC es va "" anunciant el vot en contra als comptes de Barcelona i que Maragall tindrà ara dificultats per justificar un canvi de vot, una carta que jugaran a les negociacions per arrencar compromisos al Govern. De fet, entenen que després del cop de porta de la CUP dissabte, perquè a hores d'ara cap altra formació està en disposició de fer un gest per facilitar la tramitació dels pressupostos. Tot i que els'ha ofert reiteradament,ha rebutjat de ple entrar en negociacions amb Salvador Illa. El mateix president de la Generalitat li va confirmar dimecres al Parlament, en una reunió breu que van mantenir després d'haver iniciat converses formals amb els comuns La reunió que mantindran aquest diumenge a la tarda el Govern i la representació d'En Comú Podem -liderada per- entrarà en els detalls de les partides que ja es van madurar en el tram final de setmana al Parlament. A la cimera, poques hores abans que finalitzi per al ple clau de dilluns,, però sí alts càrrecs de Presidència i Economia. Els comuns van registrar divendres una esmena a la totalitat als comptes i tenen de marge encara unes hores per retirar-la.El veto de la CUP als pressupostos elaborats pel conseller Jaume Giró, i avalats per Aragonès, constata lesi deixa el Govern en mans dels comuns. A Palau estan convençuts que hi haurà pressupostos, però el cert és que el projecte va arrencar amb tres possibles socis -CUP, comuns i PSC- i els tres tenen plantejat, de moment, un rebuig formal a la cambra catalana.

