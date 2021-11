Díaz referma l’aposta de Colau per repetir mandat a Barcelona

Albiach: "Ha arribat el moment de teixir i crear grans aliances"

Un full de ruta que aposta per la taula de diàleg i l'ecologisme



La tercera assemblea dels comuns ha actualitzat el seu full de ruta en les carpetes nacional i social del partit, i ha servit per prendre impuls camí del cicle electoral del 2023. La formació de Colau ha abocat esperances en les pròximes cites amb les urnes: persegueixen revalidar l'alcaldia de Barcelona -encara amb la incògnita no resolta de qui serà la candidata- i s'han implicat en l'espai polític que liderarà Yolanda Díaz a l'Estat, com queda ratificat en la ponència política validada aquest cap de setmana. El text defensa el trajecte obert amb la taula de diàleg per afrontar el conflicte de Catalunya amb l'Estat però sosté que no serà possible un referèndum a curt termini. Catalunya planteja com a horitzó una República plurinacional federal a Espanya.



L'agenda política dels comuns també fa una aposta per l'ecologisme com a motor d'un "nou model econòmic social" que s'ha de desplegar des de l'àmbit local, on la formació té capacitat de decisió, començant per Barcelona. El document programàtic validat per la militància destaca que les eleccions municipals del 2023 "han de servir per ampliar el màxim possible" un ideari en què l'ecologia tingui un pes decisiu, al costat d'altres valors, com el feminisme i la justícia social.



El conclave també ha servit per proclamar una executiva que continuarà estant pilotada per Ada Colau, Jéssica Albiach i Candela López. La nova direcció no ha tingut candidatura rival i hi ha poques cares noves, amb la qual cosa serà de continuïtat.

Els, protagonistes de ladesprés de la decisió de la CUP de ratificar l'esmena a la totalitat als comptes , ha tancat aquest diumenge la tercera assemblea de Catalunya en Comú amb un missatge que ha posat èmfasi en el vigor de l'espai polític de l'esquerra alternativa. Sense fer referència al diàleg pels comptes, la formació d'ha verbalitzat per primer cop ael seu suport explícit per crear una aliança àmplia per impulsar el projecte dea les pròximes, que tindran com a preludi els comicis municipals del 2023. I Díaz li ha respost amb una petició perquè aspiri a unde la capital catalana. Totes dues han escenificatcamí del nou cicle electoral."Si decideixes lliurement el repte de repetir a l’alcaldia de Barcelona, tens el nostre suport", ha afirmat Díaz al final del seu discurs. "L'Ajuntament que governa Ada Colau està desplegant les", ha afegit la vicepresidenta espanyola abans de cedir pas a l'alcaldessa, que ha recollit el guant, en una escenificació calculada. ". Sobre això no en tingueu cap mena de dubte", ha afirmat Colau, que ha recalcat que estima la ciutat "més que cap altra cosa". "No m’he penedit ni un dia d’haver fet aquest pas", ha insistit la líder dels comuns, que ha rebut l'escalf de la militància en un discurs carregat d'agraïments.En una assemblea entregada -en la qual ha estat aclamada amb crits de ""-, Díaz ha verbalitzat una ofensiva per enfortir l'espai polític de l'esquerra alternativa i erosionar l'espai electoral del socialisme català. Amb referències explícites a, la vicepresidenta espanyola ha afirmat que a Catalunya li toca "" de l'Estat. I ha fet referència a l'acte de dissabte passat a València, en què es va posar en marxaal costat de Colau i, veu principal de Compromís. "Després de València, si una cosa tinc clara, és que hi ha esperança", ha afirmat Díaz.La líder d'a l'executiu espanyol ha posat en valor el projecte dels comuns, tant en l'actualitat com en els moments àlgids del procés. "Heu estat les úniques que a Catalunya sempre heu estès la mà i heu aportat solucions", ha afirmat, dirigint-se a Colau i. "", ha insistit. La reciprocitat ha estat evident. Colau ha tancat files amb l'espai que vol construir Díaz i ha deixat clar, com recull en el full de ruta aprovat per la seva assemblea, que els comuns "caminaran al seu costat" si ella és candidata. "Espanya necessita ara un lideratge com el de Yolanda Díaz", ha sentenciat. El compromís de la seva formació, ha subratllat, és "ajuntar-se i sumar esforços", objectiu pel qual ha recordat, davant possibles pulsions d'algunes de les formacions que s'hi han d'integrar, que "totes són necessàries".Més enllà de consolidar un suport recíproc, Díaz també ha volgut posar èmfasi en l'agenda de l'esquerra espanyola: ha defensat unque sigui respectuosa amb les llengües, ha subratllat les polítiques desplegades en pandèmia -especialment, els- i un canvi en el model de treball, que passa per aplicar unaabans que acabi aquest any. "L’alternativa és treball decent i salaris dignes. Per això som al govern d’Espanya", ha sentenciat.no ha fet menció explícita als pressupostos de la Generalitat, malgrat que la negociació amb el Govern marcarà la segona part de la jornada i que la secretària general adjunta,, estava present a l'auditori de l'assemblea dels comuns. Tampoc Colau s'hi ha referit, malgrat que els comuns demanen a ERC que aprovi els comptes de l'Ajuntament a canvi de retirar l'esmena a la totalitat al Parlament L'objectiu dels comuns és que aquesta negociacióla posada en escena del punt de partida del seu projecte per al pròxim cicle electoral. Albiach ha enviat un missatge de solidaritat dels comuns amb l'espai polític que capitanejarà la vicepresidenta espanyola en les pròximes eleccions en la mateixa línia que ho ha fet Colau. ". Perquè aquesta ha estat la nostra història i ho serà sempre", ha afirmat la líder parlamentària d'En Comú Podem dirigint-se específicament a Díaz. ", per posar al davant els objectius i les necessitats de la gent", ha afegit per enfortir el suport dels comuns al projecte de l'esquerra alternativa estatal. Albiach ha apuntat que la "medul·la espinal" d'aquest espai polític de suma és el "".Al seu costat,ha destacat que en els darrers sis anys -des de les victòries municipalistes del 2015-, les formacions d'esquerra han aconseguit fer "" un llenguatge polític basat en el, l'i la. "Caminarem juntes decididament", ha afegit la líder de Compromís en clau d'aliances a l'Estat.Sense la presència de la ministra Ione Belarra -que ha enregistrat un vídeo per enviar un missatge de compromís amb els comuns-, el ministre de Consum,, ha carregat contra la temporalitat i la precarietat salarial que ha suposat laaprovada pel PP l'any 2012 i ha refermat el compromís d'de derogar-la amb Díaz al capdavant. Durant l'acte de cloenda de l'assemblea dels comuns, Garzón ha advertit que el gran repte que tenen davant és plantar cara a les "forces reaccionàries" que deixen fora la diversitat i la pluralitat de la seva concepció d'Espanya.

