Junts defensa «mantenir la majoria» independentista malgrat el xoc pels pressupostos

El secretari general de Junts,, ha defensat el compromís de "mantenir una majoria clara" de l'independentisme al Parlament, encara que la CUP mantingui l'esmena a la totalitat al projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2022. "Que ningú tingui somnis humits de votar o abstenir-se als comptes pensant que desfarà la majoria independentista", ha advertit en la primera convenció municipalista del partit.La formació també ha indicat que s'ha "deixat la pell" -en especial el conseller d'Economia, Jaume Giró- per tirar endavant els pressupostos de la mà de la CUP, amb els quals han negociat per separat d'al llarg dels últims dies. Dijous, per exemple, delegacions de les dues formacions es van citar al Parlament amb l'habitatge la centre del debat. Entre les coincidències que tenen la CUP i Junts s'hi troba la crítica a la manca de concreció del president de la Generalitat,, sobre el rumb del procés.La CUP ha decidit aquest dissabte mantenir l'esmena a la totalitat. El model de l'executiu, segons ha assenyalat la diputada Eulàlia Reguant, és, de manera que no el poden avalar. "Sabem que hi ha una alternativa per fer la independència", ha ressaltat la diputada dels anticapitalistes des de Santa Perpètua, acompanyada de membres del grup parlamentari. Aquesta alternativa passa peri als qui "fan negoci amb drets bàsics". "El Govern no ha avançat en les quatre revolucions que anunciava Aragonès [verda, democràtica, feminista i social]", ha indicat. Segons Reguant, dimarts ja van avisar l'executiu que la, i han constatat que els comptes són "continuistes" perquè es basen en la cultural del "pilotasso" i del "turisme massiu", que porten "precarietat laboral".Els esquers que ha utilitzat el Govern en l'última fase de la negociació s'han basat en dues premisses: habitatge i procés. En la primera carpeta, l'executiu s'ha compromès a modificar les partides pressupostàries existents per arribar als 1.000 milions d'euros -xifra ja existent en l'acord d'investidura signat entre ERC i la CUP al març-, sempre en funció dels ingressos. Els números són "insuficients", perquè només un 2% del parc d'habitatge és públic. Pel que fa a la segona, l'oferta s'estructura al voltant d'un grup de treball sobre el nou ", preferiblement en forma de referèndum. Aquesta via no ha estat suficient per convèncer els socis de la investidura. "No hi ha cap avenç per resoldre el conflicte amb l'Estat", ha ressaltat Reguant, que s'ha queixat que no es generin les condicions per tornar a exercir l'autodeterminació.Tant des de Presidència com des d'Economia s'ha mirat d'estirar al màxim el marge per arribar a una entesa amb la CUP, que dimecres al matí. Els terminis es van fer cada vegada més petits: el debat dels comptes és dilluns a partir de les dues de la tarda i el Govern hi ha d'arribar amb algun soci lligat si no vol veure el projecte tombat i la seva estabilitat en entredit. Davant lesamb els anticapitalistes, Aragonès va posar en marxa un canal de diàleg amb elsque, per ara, s'ha estès fins a tres reunions formals. Els avenços, però, no han servit perquè els deno presentessin una esmena a la totalitat.

