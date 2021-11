L'AdBlue, un líquid imprescindible per als motors dièsel, s'encareix més d'un 200%

Moltsnecessiten el compost químicper circular amb. Però l'està disparant el cost de l'La patronal de transportistes CETCAT calcula quenecessita AdBlue per circular, i aixòi genera "" per una possibleUn dels seus principals fabricants a Espanya,, va haver dei retallar la. Però, productor amb una quota de mercat del 30% a la península, veu". "El subministrament està garantit", explica el seu director general, Oriol Canut.Elsviuen ambgeneral delsdels carburants, i de líquids imprescindibles per circular com l'AdBlue. "", admet el president de la Confederació Empresarial de Transports de Carretera de Catalunya (CETCAT), Eduard Ayach."Hem fet un esforç per anar renovant les flotes els últims anys i que gran part dels vehicles siguin menys contaminants, precisament els que necessiten Adblue per circular", precisa.ésper la majoria delsfabricats a partir deli delsper complir amb la normativa europea de reducció d'emissions contaminants. Els fabricants van introduir una tecnologia en els motors que mescla el gasoil amb una base d'urea (AdBlue) que permet rebaixar les partícules.Fonts deconfirmen a l'ACN que han hagut deladurant l'octubre i el novembre d'una planta de Palos de la Frontera, i produir al 50% a Puertollano "degut als, elsi del, que de maig a octubre de 2021 han augmentat un, i en comparació amb el setembre, un 580%"., que dirigeix Oriol Canut, manté la, tot i que ha notat un aderivat de la paralització d'algunes de les plantes de la competència. La companyia forma part del mateix grup que l'eslovaca Dulso, que segons mitjans locals també va haver d'aturar la producció, però Canut explica que a ells mai els ha faltat material.Joan Blancafort, portaveu de la patronal catalana de l'automoció, envia un "missatge de". "A curt termini no hi ha d'haver cap problema, no cal fer amuntegament, perquè no és necessari", avisa Blancafort. Però el consell és completament oposat al que va fer fa uns dies la Federació Nacional d'Associacions del Transport d'Espanya, Fenadismer, que en un comunicat recomanava "fer amuntegament d'AdBlue per una possible escassetat a partir del novembre".

