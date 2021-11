Mor el comandant de la Guàrdia Civil López Bueno en un accident a l'N-340

López Bueno era actualment comandant en cap de Personal i Suport de la Comandància de Castelló. Foto: Cedida

ha mort aquest dijous, als 57 anys, després de xocar el turisme en què circulava contra un camió a l'N-340, al seu pas per Vinaròs.Tot i que actualment Bueno era cap de Personal i Suport de la Comandància de la Guàrdia Civil de, tenia vincles familiars amb la. Al municipi del Montsià hi va ser destinat durant un temps. A més, la cerimònia d'enterrament també tindrà lloc a la Ràpita, aquest dissabte.L'accident es va produir cap a les 17.44 hores al quilòmetre 1.048,300 dequan van topar frontalment un turisme i un camió. Com a conseqüència del xoc, el comandant i conductor del turisme va perdre la vida, mentre que el del camió en va resultar il·lès.Nascut a, el 1964, el capità López Bueno va ingressar a la Guàrdia Civil el 1984. Entre 2007 i 2009 va exercir com a tinent al lloc de Vinaròs. Posteriorment, entre 2009 i 2017 va ser tinent i capità a la companyia de Tortosa fins que va ser nomenat capità a Vinaròs i posteriorment, comandant a Castelló.El fèretre de Bueno serà traslladat este dissabte a la Ràpita, des de Vinaròs. La cerimònia tindrà lloc a les 17h a l'església de la Santíssima Trinitat.

