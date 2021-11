Àustria confina tota la població i imposa la vacunació obligatòria

Altres notícies que et poden interessar

a partir del pròxim dilluns per intentar frenar l'augment de casos de coronavirus de les últimes setmanes. A més, a partir de febrer, la vacunació serà obligatòria per a tothom -encara que no s'ha especificat si serà també per als menors de 12 anys-. Les autoritats de les regions de Salzburg i Alta Àustria ja havien anunciat que prendrien aquesta mesura restrictiva per tal d'intentar aturar l'expansió del virus., per ara, i és el quart tancament de població que pateix el país des de l'inici de la pandèmia.L'índex de vacunació d'Àustria és un dels més baixos del continent europeu. Amb només unamb dosis contra la Covid-19, el govern austríac imposa que els ciutadans rebin el vaccí. És una situació "vergonyosa", segons el mateix govern, en comparació amb els països del seu voltant d'Europa Occidental.En l'última setmana, l'executiu que presideixja havia instaurat diverses mesures restrictives per tal d'incitar la població a vacunar-se. Primer es va imposar la prohibició de no deixar entrar a restaurants, locals d'oci i estètica a tots aquells que no haguessin rebut la vacuna.fa dues setmanes, el ritme de població vacunada ha augmentat un 3,4%, segons les dades recollides per l'agència EFE.​​

