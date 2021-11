​Quaranta anys de premsa comarcal i de defensa de la llengua

FOTOS L'ACPC celebra els 40 anys a Vic Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Previous Next

El mirall de la premsa comarcal

El llibre i dos homenatjats

Josep Maria Montaner i Dolors Altarriba, homenatjats. Foto: Adrià Costa

El 1982,va acollir l'assemblea constituent de l' Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) , que un any abans va celebrar el seu primer congrés a Canyamars. Quaranta anys després, aquest dijous, l'entitat va tornar a Vic per celebrar l'aniversari amb un acte al temple Romà. Durant els parlaments, l'alcaldessava remarcar la importància de la premsa comarcal per a la "" i el seu, molt lligada a un "sentiment de pertinença".En aquest mateix sentit es va pronunciar el president de l'associació,, remarcant "la gran tasca" que fa la premsa comarcal amb la llengua. A més, va destacar que "som molt grans i el país ens necessita". Tant Erra com Fàbregas van posar en valor el paper de la premsa comarcal durant la, que ha continuat "al peu del canó".Per la seva banda,, director de, que conduïa l'acte, va destacar que "la premsa comarcal és una, cultura, formació i de civisme".El professor de Periodisme de la UVic-UCCva pronunciar la conferència "Premsa i territori: el nervi i el pols de la gent", on va destacar la importància de la premsa del territori per laSerrat va explicar que un mitjà ha de saber combinar les tres "is":. A més de la informació, "un diari necessita una ànima, una identitat i un ideari" i que "hi hagi una identificació per part del lector". "Han de ser un", afegia. Quan un diari comarcal sap fer tot això, segons Serrat, "és partícip dels valors de la comunitat i es converteix en un agent de civisme.Al temple Romà també es va presentar el llibre. Tal com explicava el seu autor l'historiador Lluís Costa, va voler "gratar el passat" per fer un repàs dels 40 anys d'aquesta entitat. Costa va subratllar "el pes de la premsa local i comarcal" al país, ara i abans.Durant l'acte també es van lliurar uns reconeixements a la trajectòria del fotoperiodista, dei la periodistaEntre la trentena de persones del públic, també hi havia altres presidents de l'associació com, així com altres autoritats de la comarca. L'acte va cloure amb l'actuació musical de la cantautora. Aquest va ser el segon acte per celebrar l'efemèride. Se'n faran dotze arreu del territori.

