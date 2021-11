. Mil i una nits i uns quants dies és el títol de l'enregistrament que sortirà a la venda a principis del 2022., membre original del conjunt al costat del desaparegut, lidera el nou projecte com a compositor i lletrista, i canta al costat de la nova veu del grup,, i de la banda original. Mentre s'espera la publicació del nou enregistrament, Sau han fet públic un dels onze talls que el componen, el single Trossets de mi.El nou disc arriba després que Sau hagin fet diversos concerts, ara amb el nom de Sau30. La banda està integrada pels esmentats Sala i Argüelles i pel teclistael bateria, el baixi el guitarra. També hi col·laboren, coautor d'algunes lletres, i, col·laborador habitual de Sala.El líder de la banda ha explicat quevol transmetre la idea que "cada cançó, cada concert, cada enregistrament, fins i tot potser cada nota no és res més que un trosset de qui l'ha escrita, de qui l'ha cantada o de qui l'ha interpretada".Trossets de mi és el primer single que veu la llum del nou disc de Sau, del qual, abans no surti a la venda, se n'editaran dos talls més. L'art de l'escultor i pintor, amic personal de Sala, il·lustra la portada del disc i cada cançó al llibret interior.

