Junts i la CUP se citen al Parlament en plena incertesa sobre els pressupostos

Tarda intensa de reunions al Parlament en plena contrarellotge negociadora pels pressupostos de la Generalitat per al 2022 . Una de les trobades que hi ha en marxa és la que celebren els equips dei de laen plena incertesa sobre si els comptes del Govern superaran, dilluns vinent, el tràmit parlamentari. Els anticapitalistes han apujat l'exigència de les demandes -horitzó del procés, habitatge, política fiscal- i els de Carles Puigdemont continuen apostant per ells com els únics socis, de manera que han decidit mantenir contacte per separat al marge d'ERC. En la trobada hi haper part de Junts, mentre que la CUP està representada perUna de les demandes que fan els anticapitalistes és que es retirin les esmenes dels de Carles Puigdemont a la futura llei catalana antidesnonaments. El grup parlamentari de Junts, segons fonts consultades per, no està disposat a fer marxa enrere en aquesta carpeta. La CUP també reclama que hi hagi més pressupost per habitatge i que la xifra final s'acosti encara més alsque apareixen en l'acord d'investidura. Aquest és un dels aspectes en els quals des de Palau s'hi veia més marge per tornar a acostar els anticapitalistes, que no només fan una esmena econòmica als pressupostos del Govern, sinó que en critiquen l'orientació política.En paral·lel, fora de les dependències del grup parlamentari dels de Carles Puigdemont, s'hi celebra també una trobada amb l'equip més proper del presidenti dels màxims responsables de comunicació de l'executiu, entre els quals-secretari de Comunicació-,-secretari de Difusió- i també, director de l'oficina d'Aragonès. En els contactes d'aquesta tarda també hi participa Albert Batet, president del grup parlamentari de Junts, que ahir va expressar l'enuig del seu partit pel fet que Aragonès hagués expressat que aniria a buscar el suport dels comuns perquè suposava encetar converses amb un partit no independentista.En tot cas, més de dues hores i mitja de reunió al llarg de la jornada matinal són la prova que la reunió del Govern amb els comuns pels comptes ha permès entrar en el terreny de les concrecions i els números., però els interlocutors s'han emplaçat ad'algunes de les reclamacions que els dehan posat sobre la taula en matèria d'inversió en trens, llei de barris verds, reindustrialització i dentista i psicòleg públic. "Hi ha temps fins dilluns", asseguren les parts en negociació. En concret, segons ha avançat Europa Press, els comuns han reclamat invertir 600 milions en trens i 1.500 en la llei de barris.Per part del Govern, a la reunió hi havia la secretària general del Departament de Presidència,; el director general de Coordinació Interdepartamental,(Presidència); i el secretari general del Departament d'Economia i Hisenda,. Per part dels comuns, s'hi ha assegut els diputats. Així doncs, Economia s'ha implicat en les negociacions malgrat que fonts de Junts apunten que només hi assistien com a "supervisors", un rol que des de la conselleria neguen subratllant la seva implicació en les converses pels comptes.

