«La Generalitat ha desmobilitzat el carrer»

Josant Valverde i Abel Aguilar: "Som a les portes d'un judici per una repressió que han començat els Mossos i Interior"

Crítics amb els Mossos i el "silenci mediàtic"

Els quasi quatre anys de procediment contra Valverde i Aguilar han tingut conseqüències per a la seva salut mental, i també ha estat dur per la família

"Volen posar-te la por al cos i ho aconsegueixen"

En un bar del centre de, dos homes, un de calb i l'altre amb rastes llargues, fan petar la xerrada amb un parell de cerveses durant migdia assolellat. Se'ls veu despreocupats, riallers, però en els propers dies la seva vida pot canviar de dalt a baix. Comenten una reunió que acaben de tenir amb el seu advocat per acabar de perfilar elque han d'afrontar, finalment i després de quasi quatre anys, la setmana que ve a l'Audiència de Barcelona . Ho porten bé, diuen, però les penes de presó que els demana lafan cert vertigen. Quatre anys de presó per a un i tres per a l'altre. El risc d'haver-hi d'entrar hi és, però de precedents n'existeixen per a tots els gustos, també alguns que conviden a l'optimisme.Els homes són, dos dels set acusats pel, que pels menys avesats en aquest tipus d'efermèrides es refereix a les protestes aldel 30 de gener de 2018, quan s'havia d'investir. Ja estava exiliat ai havia promès tornar, primer si guanyava les eleccions, després si era investit president. "Nosaltres hi vam ser, no vam fallar, però des de la tardor de 2017i ho ha aconseguit", diuen, en conversa ambuna setmana abans de la vista oral. El judici durarà sis dies, amb protagonisme molt destacat per als testimonis delsLes penes de presó que demana lasón elevades, però acabi com acabi el judici els acusats sostenen que "". "Han aconseguit desmobilitzar la gent que va costar tant de mobilitzar, i ho han fet els partits que diuen voler la independència", critica Aguilar. Això tampoc els sorprèn, perquè lliga amb la "reculada" que van fer ERC i Junts -en aquell moment sota l'epígraf del PDECat, encara- a partir del 3 d'octubre. "En el moment que decideixen no aplicar el resultat de l'1-O, la mobilització al carrer els molesta i per això la desactiven amb els Mossos i Interior", afegeix. Ells dos són un bon exemple del que descriuen: arran del procediment judicial, han abandonat la mobilització, també per recomanació dels seus entorns.Són molt crítics amb la classe política, especialment amb els dos partits independentistes majoritaris. No fan distincions. Nini, ni tampoc, líder d'Òmnium. Només se salva, diuen, la, tot i que no hi militen. Estan descontents amb els dirigents del procés dels últims anys, però posen especialment el focus en elque entre 2018 i 2019 va pilotar Junts, primer ambi després amb, sota la presidència de. "No puc entendre com la gent dona tant suport a un partit que ara ens reprimeix, no entenc com no se n'adonen", lamenta Valverde. Tots dos admeten que amb ERC a Interior hi ha hagut "alguns canvis", però ho atribueixen a un "rentat d'imatge" per aconseguir contrapartides. En relació al seu cas, la Generalitat va anunciar la setmana pasada que es retirava com a acusació particular. No és nou, es tracta d'aplicar el compromís assolit en la investidura deamb la, tot i que l'anunci es podia interpretar com a gest cap als anticapitalistes en el marc de la negociació dels pressupostos. Sigui com sigui, aquesta retirada encara no s'ha fet efectiva, com assenyala l'advocat de Valverde i Aguilar,, d'. "No seria la primera vegada que diuen que es retiren i després no ho fan", diu en declaracions a aquest diari. De temps n'hi ha, perquè els advocats de l'administració podrien apartar-se el mateix dia del judici.Latreballa per apartar-se de les causes on no es puguin acreditar lesions als agents dels Mossos o no se'n pugui identificar l'autor. A dia d'avui s'estan estudiant una trentena de causes obertes amb participació de la Generalitat i l'objectiu és sortir-ne al principi, no pas al final, per evitar també contribuir a impulsar el procediment penal, com ha passat en el cas del 30-G. Aguilar està acusat de, i li demanen tres anys de presó, mentre que Valverde - condemnat a sis mesos de presó per les protestes del consell de ministres a Barcelona - està acusat de, i s'enfronta a quatre anys. Més enllà del paper de la Generalitat, hi ha un altre element important: l'atestat dels Mossos. Segons la defensa, el relat dels fets que fa la policia sobre el 30 de gener és "un despropòsit". No és la primera vegada, casos recents com el dels 9 de Lledoners o el de la Pública a judici han fet evident les mancances dels escrits dels Mossos. L'estratègia de defensa anirà en la línia d'assenyalar aquestes irregularitats: unade la manifestació a la Ciutadella,posteriors de set persones que van participar d'aquella acció. En funció de com avanci la declaració dels agents testimonis, els acusats decidiran si declaren o no."Estem a les portes d'un judici per la repressió que han iniciat els Mossos controlats per Interior", deixa clar Valverde. Als dos acusats se'ls va detenir en dies assenyalats: a Valverde, el 25 de setembre de 2019, dos dies després de l'operació Judes contra els CDR que va pilotar la. A Aguilar, el mateix dia de la detenció de Tamara Carrasco, el 10 d'abril de 2018. "Són dues operacions de laque van acompanyades d'actuacions dels Mossos", critiquen. A Valverde el van detenir abans d'entrar a la feina i a Aguilar, just després de deixar els nens a l'escola. "Em van dir que els havia de donar les gràcies per no haver-me detingut davant dels fills", recorda.En tot plegat identifiquen aquesta voluntat de desmobilitzar el carrer a través d'una estratègia clara: encausar milers de persones d'arreu del territori. "Som milers de persones encausades amb l'objectiu dei tornar al", diu Valverde, que denuncia també un "silenci mediàtic" en relació a aquest fet i als milers d'encausats -, segons l'independentisme. Els dos acusats critiquen que Junts i ERC denunciïn la repressió de l'Estat però encobreixin la que exerceixen ells a través d'Interior. "Junts i ERC són els que m'han posat el focus perquè la Fiscalia sàpiga qui soc", denuncia Aguilar.Els quatre anys de procediment han estat durs per ells però també per la família. "Després de la detenció. Acabaven de detenir la Tamara i tenia por que em vingués a buscar la Guàrdia Civil. La meva dona i els meus fills ho van passar molt malament", explica Aguilar. Va evitar concentracions de suport i va deixar de moure's en espais antifeixistes i antiracistes. Als fills, que eren petits, no els podia explicar que passava. Ara, amb 10 i 11 anys, comencen a entendre-ho. "Han estat molts anys de nervis, de no saber què passarà. Et fan estar neguitós tota l'estona.i ho aconsegueixen", detalla Aguilar. Encara té nits d'insomni. "No vull que em quedinper una cosa que no he fet", explica.Valverde, detingut després de l'operació contra els CDR per, pensava que se'l quedarien a la presó. "L'advocada d'em va calmar, però vaig tenir molta por", recorda i insisteix en agrair el suport de la CUP i de la seva xarxa antirepressiva durant tot aquest temps. Després de la detenció va patir un trastorn per estrès posttraumàtic i una depressió. Se'n va sortir amb el, però va perdre la feina que tenia des de feia 20 anys com a enginyer informàtic. Ara treballa en una empresa familiar de reformes, però ha deixat de mobilitzar-se per recomanació de l'advocat i el seu entorn. "Més enllà del que passi al judici, el mal ja està fet. Van aturar les mobilitzacions", rebla Valverde. El judici arrenca aquest dijous.

