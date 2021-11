Passar de l'emergència a la utilitat, el diagnòstic dels experts sobre el català

La reculada de l'ús social ha encetat unsobre la salut del català. Durant unes setmanes, l'especial " Català en guàrdia " deha plantejat les principals preguntes que s'han obert sobre el futur d'una llengua que ha estat minoritzada durant segles per uni que ara afronta un repte encara més gran:Culminem aquest especial amb l'opinió de, cinc persones que des d'àmbits diferents estan participant de manera activa en el debat sobre el català. Són, lingüista i professora de la Universitat de Barcelona (UB); la sociolingüista; el traductor; l'escriptorai el corrector. Ells contesten a les grans preguntes sobre la llengua.

Estem en situació d'emergència lingüística?

Carme Junyent:"Emergència lingüística és un terme que no m'agrada, és fer del tema un espectacle"

L'expressió emergència lingüística genera opinions contraposades entre els experts i filòlegs. Valentina Planas, coautora del llibre Parla bé, collons!, no ho dubta: "Sí, les dades que donen els lingüistes i els sociolingüistes ho corroboren, i ja fa molt de temps que ens advertien. Hi ha una sensació de, però que reflecteix la realitat". Pau Vidal hi coincideix: "Emergència lingüística ja és unaen el sector. En el sentit que afrontem una situació de risc que requereix adoptar".Però el terme també genera incomoditats. "és una expressió que no m'agrada gens. Ja els ho vaig dir a la Plataforma per la Llengua -explica la professora Carme Junyent-. És fer del tema un espectacle. El que cal és ser conscient de la situació i actuar de manera responsable".Marina Massaguer tampoc n'és partidària: "Si comparem la situació del català amb la d'altres llengües minoritzades, és evident que no. El terme d'emergència és relatiu. Però crec que emprar-lo no és la millor manera d'emmarcar el tema. No crec que es tracti de situar el debat en termes deo no supervivència, sinó de garantir que el català millori. És unen què a la minorització que ha patit la llengua ara s'hi afegeix el que implica la, que porta a una homogeneïtzació".

Les crítiques a la immersió són contraproduents?

"No sé si és el terme més oportú -diu Rudolf Ortega-. Busca equiparar la llengua al combat contra el. Certament, la situació és complicada i tenim molts elements en contra, començant per un Estat que ens posa tots els bastons a les rodes possibles". Ortega s'inscriu entre els optimistes: "Hi ha factors esperançadors, com el Pacte Nacional per la Llengua, i tenim encara".Un dels àmbits on la qüestió de la llengua ha generat més controvèrsia és el de les aules. S'està començant a fer una revisió crítica dels èxits i les mancances de la immersió. "Ja era hora que es parlés de la-afirma Carme Junyent-. Finalment, el departament d'Ensenyament ha admès que no s'han fet les coses bé i espero que això sigui un primer pas perquè la situació s'arregli". No se li ha demanat massa a l'escola? Per Junyent, "hi ha hagut massa expectatives, sí, però l'escola tampoc ha fet el que havia de fer. Avui,, o no ho és en bona part".

Rudolf Ortega:"El català ha reculat no només al pati, sinó també a l'aula, però l'escola no ho pot fer tot"

On s'hauria de focalitzar la política lingüística?

Pau Vidal: "Es parla del sector jove, però el mercat laboral i l'empresa és un camp decisiu i és un món castellaníssim"

Valentina Planas: "Per què no es fan campanyes ambicioses com aquelles de Som 10 milions o Dona corda al català?"

Marina Massaguer: "Hem de dotar de més valor a la llengua, fent que hi hagi coses que només es puguin fer en català"

Els catalanoparlants han de ser més proactius en la defensa del català?

Carme Junyent: "Cada vegada és més difícil morir-se en català, hi ha personal d'atenció hospitalària o de residències que no l'entenen"

Com s'ha de fer atractiu el català?

Pau Vidal:"Fer atractiva la llengua? Això són romanços de perdedor, el català ha de ser necessari"

", afirma Pau Vidal. El traductor d'Andrea Camilleri al català assegura que "el fet quecallés informació sobre la feina del cos d'inspectors demostra que la crítica era pertinent. Crec que perdre el temps discutint si s'han d'explicitar les crítiques o no, o si pot mostrar una imatge de feblesa de la llengua, el que fa és fer perdre energies".Per Ortega, "el problema és que. A l'escola se li demanava que ensenyés la llengua, que tothom sapigués català, i això ho ha assolit bastant. Però la normalització no ha arribat a tota la societat. S'havia d'aconseguir a través de l'escola i dels mitjans, que tenen una incidència insuficient i pateixen la competència de les plataformes". Ortega també assenyala que ". Que un mestre doni classes en castellà és un desastre".Marina Messeguer considera que "és important que la llei es compleixi, el que no vol dir tant que s'actuï coercitivament o a través dels inspectors, sinó que s'impliqui en la llengua a tots els sectors vinculats a l'escola". Messeguer creu que és imprescindible "que es donin als professors lesi se'ls sensibilitzi en el tema"."Hem de ser capaços de fer autocrítica sense tirar-nos pedres a sobre, que això també és molt català -assegura Valentina Planas-. S'han de posar tots els temes damunt de la taula com el del".Per Pau Vidal, "una cosa que s'està fent bé des de Política Lingüística és fer un llistat de prioritats, que tothom sap quines són. Per mi, dos àmbits essencials són el de la mentalitat i el de l'empresa. Crec que es dona molta importància al sector del jovent, peròi és un món castellaníssim. Pel que fa a la mentalitat, s'ha de combatre elque té el catalanoparlant, una consciència gairebé suïcida de submissió"."Un àmbit rellevant on s'ha d'actuar és en l'audiovisual -opina Carme Junyent-. Cal també treballar el terreny de, clau entre els joves. I encara que sembli paradoxal, també entre la gent gran. Cal dir-ho:. En atenció hospitalària i en residències sovint no et poden atendre en català perquè no l'entenen".Ortega es mostra molt crític amb la classe governant: "La llengua es troba a la cua de les polítiques i lade la Generalitat. Es gasta 1 euro de cada 1.000 en la llengua. Caldria un esforç de diners en, en, en suport a creadors. Cal una correspondència entre l'esforç pressupostari i el valor simbòlic que es dona a la llengua. En canvi, veiem que es dona més suport al sector turístic, que va sol, que al català".Per Valentina Planas, una cosa que han deixat de fer les institucions són les campanyes de promoció de la llengua: "Recordo aquelles, que aconseguien connectar amb franges àmplies de gent i feien forat, com. Per què ara no se'n fan?"."La política lingüística s'ha de concebre de manera integral -afirma Marina Massaguer- i ara estem pagant els. Si mirem a la història, veiem que quan hi ha hagut un projecte de país hi ha també un projecte per a la llengua. Potser ens falta unI hem de dotar de més valor al català, fent que hi hagi coses que només es puguin fer en català, com treballar o estudiar, que era més necessari els anys noranta que ara".Massaguer reclama una actuació per assegurar "que han arribat com a adults. Els cursos de català per a adults són importants per donar una base, però per adquirir un bon coneixement de la llengua que activi l'ús és imprescindible que els nouvinguts tinguin al voltant persones amb qui poder parlar català. És fonamental per això que l'aprenentatge de la llengua vagi en paral·lel amb la integració enque funcionin en català".Rudolf Ortega considera que és: "La preservació de la llengua no ha de ser només tasca de l'administració. Posaré un exemple del que no s'ha de fer: uns pares que parlen amb els fills en català i que, quan entren en una botiga, comencen a parlar en castellà".Marina Massaguer explica que "si es renuncia al català parlant amb algú amb qui el podries parlar, rebaixes el. Les pràctiques individuals són importants. També s'ha d'insistir molt en la potència que tenen en el tema de la llengua els canvis en grup, tot el que són les activitats grupals en les associacions o les extraescolars".Pau Vidal reconeix que sent, que coneix bé, "i ho dic afirmant que l'actual secretari em sembla el més valuós des d'". Vidal creu que bona part de la batalla la guanyarà l'actitud de la gent: "Més que en les administracions, crec en el paper decom a ésser davant del món".L'escriptora Valentina Planas creu que és rellevant que els catalanoparlants no canviïn de llengua, "sempre que la situació comunicativa permeti la interlocució. Óbviament, no si es tracta d'un turista o d'algú que fa poc que viu aquí". També creu que s'han d': "Una amiga meva d'origen bolivià i catalanoparlant sempre es queixa que molta gent li parla en castellà"., al costat del canvi de mentalitat", assegura Carme Junyent. Per la professora de la UB, "un canvi d'actitud es traduiria immediatament en les dades i es produiria un augment en l'ús habitual del català i també com a llengua d'identificació".Hi ha gairebéentre els experts pel que fa a l'atractiu d'una llengua. No hi ha més atractiu que la seva normalització. "Una llengua és atractiva en la mesura que conèixer-la i emprar-la eti que desconèixer-la et fa perdre moltes coses", segons Carme Junyent.LaMarina Masseguer es mostra "més partidària de fer-lo útil i aconseguir que els catalanoparlants estableixin lligams amb els qui encara no ho són. La millor manera de fer atractiva la llengua és fent"."El català l'hem de fer útil i que sigui indispensable per anar a tot arreu", assegura Rudolf Ortega., afirma Valentina Planas. "Si els joves constaten que el català és igual d'útil que el castellà, l'utilitzarà. Perquè ara no vivim en una situació de normalitat"."Fer atractiva la llengua? Seduir?". Pau Vidal no està per romanços: "Això són. El català no ha de ser atractiu, ha de ser necessari i obligatori. Quan dic obligatori no vull dir que es forci res sinó que el fet de dominar-lo i emprar-lo siguiper satisfer les nostres vides".​​