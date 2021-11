El Govern i els comuns avancen en les converses pels pressupostos

són la prova que la reunió del Govern amb els comuns pels pressupostos ha permès entrar en el terreny de les concrecions i els números., però els interlocutors s'han emplaçat ad'algunes de les reclamacions que els dehan posat sobre la taula en matèria d'inversió en trens, llei de barris verds, reindustrialització i dentista i psicòleg públic. "Hi ha temps fins dilluns", asseguren les parts en negociació. En concret, segons avança Europa Press, els comuns han reclamat invertir 600 milions en trens i 1.500 en la llei de barris.El Parlament torna a ser aquest dijous un vaivé de declaracions i contradeclaracions en els passadissos a tomb de l'esmena a la totalitat que els cupaires han presentat. Tot plegat, mentre que Presidència i Economia s'asseien amb els comuns per explorar una possible entesa, converses que ahir va inaugurar el president de la Generalitat,El conseller d'Economia,, no hi ha estat present, tot i que ha mantingut un conatcte telefònic amb Albiach a primera hora.Per part del Govern, a la reunió hi havia la secretària general del Departament de Presidència,; el director general de Coordinació Interdepartamental,(Presidència); i el secretari general del Departament d'Economia i Hisenda,. Per part dels comuns, s'hi ha assegut els diputats. Així doncs, Economia s'ha implicat en les negociacions malgrat que fonts de Junts apunten que només hi assistien com a "supervisors", un rol que des de la conselleria neguen tot subratllant la seva implicació en les converses per aprovar els comptes.L'alternativa de la mà de la formació liderada perper tramitar els pressupostos s'està estudiant en plenes dificultats per convèncer els anticapitalistes. Els comuns ja van mantenir aquest dimecres una conversa de més d'una hora amb Aragonès, que ha coincidit en el temps amb el "no" d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona per tramitar els pressupostos d'Ada Colau . Les peticions que fan els comuns a Palauamb les que formula la CUP. En tot cas, des de Junts s'ho miren amb recels i assenyalen que és ERC qui ha obert la porta als comuns.En públic, el partit deinsisteix en el discurs de preservar la majoria del 52%, i continuen reclamant a Aragonès que resolgui la situació. Tanmateix, també hi ha veus de la formació que veuen amb recel estar tan "pendents" de la CUP, i recorden que va ser el líder d'ERC qui va apostar pels anticapitalistes en primera instància per negociar la investidura. Malgrat el que es pugui defensar en privat sobre un futur allunyament de la CUP o un acostament tàcit cap al PSC, la prioritat ésUna de les queixes que els de Puigdemont emeten en privat coincideixen amb el diagnòstic de la CUP sobre el paper d'Aragonès en clau de procés. Troben a faltar informació sobre la taula de diàleg -des de Junts assenyalen que no han rebut cap novetat de Palau al respecte- i preferirien unamb l'Estat. Per acostar la CUP als pressupostos -demana concrecions sobre el referèndum-, un dels arguments que ERC ha traslladat als anticapitalistes és la creació d'un -així ho indica Marta Rovira en una entrevista a NacióDigital- , a més dede laformada per les forces independentistes.En aquests moments, la CUP no s'ha pronunciat encara sobre aquestes propostes verbalitzades fins ara per la secretària general d'ERC, tot i que fonts dels anticapitalistesi puntualitzen, això sí, que ja es recollia un mecanisme amb aquesta finalitat a l'acord d'investidura d'Aragonès.

