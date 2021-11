Quan s'aplicarà el passaport Covid? Oriol Mitjà pronostica una data concreta

🔊 @oriolmitja: "El repunt de la sisena onada és esperable, però cap al gener o febrer a Catalunya el covid-19 acabarà sent com una grip. Les UCIs difícilment tornaran a arribar al 30% d'ocupació"



L'infectòlegha defensat ampliar l'ús del passaport covid quan la incidència a 14 dies superi els 200 casos i ha augurat que això passarà a Catalunya en dues o tres setmanes. En declaracions a El Món a RAC1, el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses de Can Ruti ha dit que, i tot i que ha descartat que sigui com les anteriors, ha avalat prendre mesures per aturar l'increment de contagis.Tot i això s'ha mostrat molt clar: el passaport Covid. "Soc partidari que el certificat Covid es posi a tot arreu on l’evidencia científica diu que hi ha un risc incrementat de transmissió", ha reblat. L'infèctoleg també s'ha mostrat molt clar amb el futur de la pandèmia: ha assegurat que la Covid-19a Catalunya. Mitjà es troba ara mateix a Papua Nova Guinea, on ha tornat a treballar-hi després de dos anys a Catalunya.En aquest sentit, ha defensat l'ampliació del passi covid a la restauració, camps de futbols, concerts, temples religiosos o gimnasos, entre d'altres. Tot i l'increment de casos,, amb com a molt 300 crítics. Mitjà també s'ha posicionat en l'aplicació de les vacunes a menors de 12 anys i aquelles persones de majors de 60 que han rebut una tercera dosi."S’ha demostrat que és eficaç i els petits continuen transmetent la infecció. Si emmalalteixen, els anys de vida que tenen per davant són molts més S’ha de baixar la transmissió", ha assegurat a RAC1. Les dades d'aquest dijous demostren que els hospitals catalans comencen a tensar-se un altre cop per culpa de la sisena onada.per Covid, dos més que dimarts i assolint una xifra que no es registrava des del 7 d'octubre, quan ja remetia la cinquena onada.​​

