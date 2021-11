Més de 400 ingressats per Covid per primer cop des de principis d'octubre

CONTAGIS 1.019.895 (+1.676) INGRESSATS 401 (+2) UCI 91 (-2) DEFUNCIONS 24.072 (+11) Rt 1,46 (+0,01) REBROT EPG 148

(+7) VACUNACIÓ DOSI 1 6.009.151 (+2.077) DOSI 2 5.179.112 (+3.708) Actualització: 18/11/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.009.151 (+2.077) 85,2 (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.913.264 (+2.173) 83,7% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 26.260 (+2.580) Actualització: 18/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.398.862 (+9) REBUIG A LA VACUNA 104.737 (+5) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.148.177 Dosis Moderna/Lonza: 1.388.172 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.293 Dosis Janssen: 348.002 Actualització: 15/11/2021

La sisena onada comença a tensar els hospitals. Catalunya ja té, dos més que dimarts i assolint una xifra que no es registrava des del 7 d'octubre, quan ja remetia la cinquena onada. La pressió hospitalària és un dels criteris per ampliar l'ús del certificat Covid , que és obligatori per accedir a espais públics en la majoria dels estats de la Unió Europea i podria estendre's a casa nostra en les pròximes setmanes.Ara hi ha, dos menys que el dia anterior, i el 70% dels pacients ingressats havien rebutjat la vacuna.a conseqüència de la malaltia, que situen en 24.072 les persones han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia.Com des de fa dies, es notifiquen més d'un miler de contagis diaris. En l'últim balanç 'han notificat 1.676de Covid, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.019.895 persones. Elpuja set punts, fins als 148, un nivell considerat de risc alt; mentre que la velocitat de propagació se situa en 1,46 (cada 100 persones en contagien 146).El 3,54% de les proves PCR o d'antígens fetes la darrera setmana han donat positiu, una xifra que encara no arriba al 5% que l'OMS considera crític i que implicaria noves restriccions. Laa catorze dies puja de 100,30 a 104,20 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a set dies ho fa de 62,19 a 65,19 casos / 100.000 habitants.Des de l'inici de la pandèmia, el Departament de Salut ha administrat 6.009.151 primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19, 2.077 més que en l'anterior balanç, i 5.913.264 persones han completat la pauta vacunal, 1.888 més.​​

