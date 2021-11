Colau supera el primer tràmit del pressupost gràcies a la llista de Valls

El govern d'i Jaume Collboni ha superat el tràmit inicial deldel 2022 gràcies als dos vots favorables d'Eva Parera i Óscar Benítez, de Barcelona pel Canvi, i la regidora no adscrita. Fins a la votació d'aquest dimecres a la tarda a lade l'Ajuntament de Barcelona, l'executiu delsi el PSC no tenia garantida la tramitació inicial dels comptes, ja que el fins ara soci preferent, ERC, va anunciar dilluns el seu vot en contra Finalment, però, els vots favorables de(10) i el(8) i de(2) i Barceló (1) han superat els vots contraris d'(10),(5),(3) i(2). L'aprovació definitiva del pressupost es votarà al plenari del 23 de desembre. A l'inici del debat, el primer tinent d'Economia,, ha demanat als grups municipals "estar a l’altura d'una oportunitat històrica" d'aprovar uns pressupostos expansius de 3.400 milions d'euros després d'un temps llarg de pandèmia.Collboni ha defensat que es tracta d'una proposta "" i que reforçarà "l'escut social" de la ciutat i contribuirà a la recuperació de l'economia local. Amb tot, ha afegit que la proposta està oberta al. "Avui demanem la possibilitat de negociar", ha indicat recordant que tot just és el tràmit inicial. Tanmateix, l'únic grup municipal que ha recollit el guant ha estat Barcelona pel Canvi.La regidora(BCanvi) ha matisat a l'inici de la seva intervenció que aquest dimecres "no es vota sí o no als pressupostos ni sí o no a Colau" i ha assegurat que el vot contrari de la resta de l'oposició és "el", ja que el que es votava era iniciar o no el tràmit del pressupost. En aquest sentit, i interpel·lant ERC, ha lamentat que alguns partits estiguin "en"."Nosaltres no fem mai vot de la covardia, som gent valenta que votem amb", ha defensat. Segons ella, no es pot dir que són uns mals pressupostos i no intentar millorar-los. "És una", ha afirmat, tot afegint que encara hi ha una pandèmia i una greu crisi econòmica que no ha acabat.Tot i el vot favorable a la tramitació, Parera ha advertit també el govern que no té el seu vot garantit de cara el ple de desembre, quan es vota l'dels comptes. "És un pressupost molt millorable", ha dit. En aquest sentit, ha obert la porta a negociar i ha avisat l'executiu que els donen aquesta "oportunitat". Barcelona pel Canvi creu que lesno estan ben reflectides i que es poden millorar les ajudes a les pimes i els autònoms, així com revertir la congelació de tributs.El líder republicà,, ha reiterat que és un pressupost que se situa "molt lluny" del que necessita la ciutat, ja que el consideren continuista i sense visió. "Vam dir 'sí' el 2020 perquè era expansió, vam dir 'sí' el 2021 perquè hi havia una emergència; ara diem 'no' perquè no hi ha una", ha conclòs. A més, Maragall també ha reblat que s'arriba a aquest pressupost del 2022 després de "dos anys de decepcions" i incompliments per part del govern municipal.i elhan confirmat també el seu vot contrari a la tramitació.ha destacat que el seu grup no comparteix "en absolut" el model de ciutat del govern bipartit i ha lamentat que l'executiu no s'avingui a estudiar les propostes de Junts. "La ciutat s'està degradant i s'estan perdent moltes possibilitats", ha indicat. Entre els punts que ha criticat Artadi hi ha la "manca de suport a les famílies" o al teixit productiu i com a exemple ha citat lesDes de Ciutadans,ha tornat a repetir que una de les peticions dels taronges és la rebaixa d'impostos però també s'ha referit a altres punts com ara el bilingüisme, l'eliminació de subvencions a entitats como l'exigència del deute de la Generalitat amb Barcelona.Al seu torn,(PP) ha centrat bona part de la seva intervenció a manifestar la necessitat de mantenir una rebaixa del 75% de la taxa de terrasses o reavaluar la taxa de residus. També ha plantejat que cal identificar les inversions que es faran amb elsi ha qüestionat el dèficit que es preveu segons el pressupost del 2022.El regidor de Pressupostos,, ha remarcat que els salts que s'han fet fins ara han estat en bona part per acords fets amb ERC i ha defensat que el grau de compliment del pressupost del 2021 és del. Martí ha agraït a BCanvi el suport i ha fet una crida a "recuperar la calma". "El pressupost podrà continuar la tramitació, però a partir de demà els 41 regidors estan emplaçats a seguir negociant, també amb ERC que continua sent el primer responsable del pressupost que avui aprovem". "Tornem a la calma, al diàleg, a la taula de negociació", ha conclòs instant Maragall a

