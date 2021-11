ERC ofereix a la CUP un grup de treball pel referèndum

Crear un(ERC, Junts i CUP) que determini quines són les condicions que s'han de donaren forma de. Aquesta és l'oferta que fa ERC a la CUP per tancar uni que verbalitza la secretària general dels republicans,, en una entrevista concedida aa Ginebra, que es publicarà íntegrament el pròxim cap de setmana. La dirigent republicana proposa també la creació d'una comissió de tots els grups independentistes per fer un Les negociacions del Govern amb la CUP continuen obertes de bat a bat . No només s'està explorant el marge d'entesa en matèria den com, sinó en com avançar també en la carpeta estratègica de l'independentisme, fins ara aparcada per la incapacitat de teixir un consens. Per desencallar la situació, Rovira esbossa la creació d'un grup de treball que permetii, a partir de la diagnosi, definir les condicions que s'han de reunir per celebrar un nou referèndum. Es tracta d'una proposta que, assegura, ja està sent debatuda."Hem", sosté Rovira, que defensa que es pot avançar en aquest sentit al mateix temps que s'intenta esgotar la via de la negociació amb l'Estat. Fins ara, la CUP ha defensat que aquest nou referèndum s'ha de celebrar, amb acord o sense acord amb el govern espanyol, abans del final de la present legislatura, al 2025, un calendari que ha estat rebutjat tant per ERC com per Junts. Els republicans comparteixen que "el nou embat" ha de ser votar de nou, però Rovira sosté que s'ha de ferper no córrer el risc d'arribar a aquell dia sense haver superat els punts dèbils de l'octubre del 2017."Quina serà la millor data per a un referèndum?i que es donen les condicions per poder-les garantir", assegura la secretària general d'ERC, que afegeix que des del seu partit hi ha "pressa" per començar a treballar ja en aquesta direcció. La principal dificultat per constituir aquest grup de treball és que, si bé ERC i la CUP coincideixen en situar en l'horitzó que l'estratègia ha de passat per tornar a votar en un referèndum,L'argument de Rovira és que aquest grup de treball per refer la unitat estratègica fixant un nou referèndum com a horitzó compartit pot conviure al mateix temps amb lessobre el conflicte. Fins ara, els consellers de Junts no s'hi han assegut, però per enfortir la confiança entre els diferents actors proposa que es creï un. Es tracta d'un espai on es pugui parlar de com s'enfoca el diàleg amb la Moncloa i també valorar com evolucionen les converses."Sabem que l'estratègia no és compartida per a tothom, però ERC té assumit que toca passar per aquesta etapa, que ens permet treballar unes", sosté la secretària general d'ERC, que afegeix que la taula de negociació és una eina útil pertant de portes endins com de portes enfora. "No hem de tenir por de seure a negociar la via legal. No ens afebleix, ens enforteix", apunta.

