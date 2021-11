L'habitatge i les concrecions del procés marquen les negociacions Govern-CUP pels pressupostos

També canvis fiscals, que Junts i ERC veuen complicats

Elses negocien al. Després que el president de la Generalitat,, i el conseller d’Economia, demanessin a la CUP concretar la seva proposta per retirar l’i aplanar la tramitació dels comptes en una cimera a Palau, el Govern i els anticapitalistes han programat nous contactes aquest dimecres a la cambra catalana per desbrossar les converses. La CUPamb Aragonès i Giró a la cambra catalana -el president ha anul·lat la visita a l’Smart City Expo World Congress-, al mateix temps que Junts i ERC posaran al dia les contrapartides que consideren assumibles. La reunió de l’anomenat 3x3 -el mecanisme de coordinació entre els socis de l'executiu- ha de servir per atendre les concrecions facilitades per l'aliat parlamentari. Ara mateix,marquen lespels comptes de la Generalitat. Fins dilluns hi ha marge per assolir una entesa per a la retirada de les esmenes a la totalitat.El, doncs, és limitat. Tant el Govern com la CUP confien que entre-amb activitat parlamentària a l’hemicicle- es pugui assolir un principi d’acord per no bloquejar els pressupostos. Els anticapitalistes tenen previst convocar les assemblees per decidir si retira l'esmena a la totalitat. Abans, però, la Coordinadora Oberta Parlamentària (COP) farà a finals de setmana unsobre com s'ha avançat en les converses amb el Govern, previ trasllat del debat a les bases. La militància cupaire ja va avalar continuar negociant amb l’executiu al marge de mostrar la seva contrarietat pel projecte de comptes. I la cúpula dels anticapitalistes va recollir el mandat per modificar-los. Entre els canvis reclamats a Palau i Economia hi figuren nous recursos per millorar les polítiques d’habitatge i assolir concrecions en el procés, que la CUP voldria que pivotés sobre elmentre que ERC preferiria que se centrés en l’i la. En el document presentat pels anticapitalistes al Govern, també hi figura la reclamació d’un pas enrere de la Generalitat en els, elo el, tal com ha avançat l’Ara.Laque demanaven Aragonès i Giró comença a posar-se en pràctica per part de la CUP, que continua oberta a negociar malgrat haver registrat, aquest mateix matí, l'esmena a la totalitat als pressupostos, un gest al qual volen treure importància. La negociació, indiquen fonts anticapitalistes,, sinó en canvis que puguin aparèixer com a "substancials" en el projecte de pressupostos i, sobretot, en l'orientació general de la legislatura. L'horitzó del procés és un dels elements clau en aquesta carpeta, tenint en compte que la CUP coneix les-els anticapitalistes el voldrien per abans del 2025- i que no hi ha unanimitat sobre la taula de diàleg. El marge establert en l'acord d'investidura és de dos anys, però la manca de resultats concrets inquieta tant la CUP com els deEn, els anticapitalistes recorden que l'única xifra concreta inclosa en l'acord d'investidura se cenyia a aquest àmbit, i implicava que el pressupost s'enfilés als, xifra que el projecte no satisfà. Aquest és un dels aspectes en els quals es veu marge des de Palau, segons detallen les fonts consultades per. També sobre habitatge, els diputats cupaires fan una demanda explícita a Junts: que retirin lesque s'està tramitant al Parlament. Aquestes esmenes, que han estat molt criticades per la, impulsora del text, perquè van encaminades -segons la CUP- a protegir els grans tenidors.Què més demana la CUP, procés i habitatge banda? Hi ha una petició explícita deper tal que el 5% dels catalans amb més ingressos hagin d'aportar més quantitat a les arques públiques, però en aquest aspecte hi ha poc marge -en això coincideixen tant Junts com ERC- perquè caldria obrir de nou tota, on no hi ha previst cap retoc rellevant en clau fiscal. Els de Puigdemont, per exemple, s'hi han oposat amb vehemència, encara més després que el Tribunal Constitucional (TC) tombés la rebaixa a les rendes baixes inclosa en els pressupostos del 2020. "En aquest país cal", remarquen des de les files de la CUP, que indica que la "immensa majoria" del país no es veuria afectada per la reforma que defensen.Les reunions al Parlament han estat precedides per unaen la qual Aragonèsper negociar i aprovar els comptes al costat de la majoria de la investidura, després del nou oferiment deal ple., que tant en públic -ho ha fet- com en privat -ho han reiterat fonts de la formació quan ha acabat la intervenció del president- ha insistit que aquest gir no estava "acordat". "ERC va fer un acord d'investidura amb la CUP, i nosaltres vam fer un acord de legislatura amb vostès. Necessitem estratègia i pressupostos, i ens hi juguem la majoria del 52%", ha ressaltat Batet. Qui tampoc estava gaire content a la sortida del ple era, cap de files del PSC, que ha vist com Aragonès no obre la porta a negociar els comptes amb els socialistes perquè el suport no seria "gratuït", sinó que implicaria renúncies sobre l'autodeterminació i l'amnistia. Illa no pretén repetir l'oferta al president i espera resposta. El PSC, però, no figura en l'equació de les negociacions.

