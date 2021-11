Pau Juvillà: «No volem crear màrtirs»

Pau Juvillà esquiva les preguntes sobre els pressupostos, però assegura que no seria una bona notícia que el Govern els pactés amb el PSC. Foto: Frederic Esteve

"Un pressupost amb el PSC seria una mala notícia per al país"

"Soc optimista amb el judici perquè defensem una cosa que és justa"

"Si m'inhabiliten farem el que sigui millor col·lectivament per a la nostra lluita"

Pau Juvillà diu que la desobediència ha de ser "col·lectiva i forta" i assegura que no s'han de crear "màrtirs". Foto: Frederic Esteve

"La mesa protegirà els drets dels diputats que veuen retallades les seves llibertats per defensar la llibertat d'expressió"

"Vam dir que no era bona idea que Borràs fos presidenta del Parlament per la causa pendent, però és evident que hi ha una 'lawfare'"

Pau Juvillà explica la polèmica de fa unes setmanes amb l'informe dels lletrats sobre la reforma del reglament del Parlament. Foto: Frederic Esteve

"Alguns punts de l'informe dels lletrats sobre el reglament del Parlament, com l'article 25.4, són més polítics que tècnics"

"L'article 25.4 és dur i rigorós, però és exemplaritzant i pensem que s'ha de mantenir"

"Amb ERC i Junts tenim una visió molt semblant de la defensa de les llibertats col·lectives"

Pau Juvillà diu que cal treballar "fora del focus" per acordar una estratègia compartida de la majoria del 52%. Foto: Frederic Esteve

"La majoria del 52% un eslògan buit? No en absolut. Hi ha una majoria independentista que vol l'emancipació nacional"

Pau Juvillà defensa que el Consell per la República pot ser una "eina útil" però demana "reformular-los". Foto: Frederic Esteve

"El Consell per la República pot ser una eina útil, però s'ha de reformular"

Els despatxos de laal Parlament es troben a la planta baixa, a tocar del pati. Aquesta legislatura, però, un dels diputats,(Lleida, 1973) té un petit despatx a la planta noble com a membre de la mesa. És la primera vegada que els anticapitalistes formen part de l'òrgan de govern de la cambra, un gest que a principi de la legislatura deixava entreveure una CUP més pragmàtica , que volia ser decisiva en la nova etapa de l'independentisme ambcom a força més votada per davant de. Al seu despatx, que dona a l'entrada del Parlament pel, Juvillà hi té un petit quadre amb lletres daurades en armeni. "Hi diu pau, però en el sentit de pau per a tothom, no pel meu nom", explica.Aquest dilluns el jutja el(TSJC), acusat d'un delicte de desobediència per haver penjat llaços grocs a la Paeria l'any 2019 . S'enfronta a vuit mesos d'inhabilitació i el seu escó està en joc. No seria la primera vegada -i, probablement, tampoc l'última- que un tribunal obliga a retirar l'escó a un diputat independentista. En aquesta entrevista amb, Juvillà és optimista i no preveu ser inhabilitat. Confia que, arribat el cas, la mesa protegirà el seu escó com ha fet amb el de Lluís Puig, i sosté que la desobediència ha de ser "col·lectiva i forta". "Haurem de veure quina és la millor resposta, no volem crear màrtirs", diu. Creu que, en el seu cas, es podrà travar una reacció unitària amb ERC i Junts.- Em remeto al que s'ha dit fins ara. La decisió l'ha presa la militància. Una esmena a la totalitat vol dir que no estem d'acord amb aquests pressupostos ni amb l'acció de Govern, però també estem oberts a continuar negociant, per tant la possibilitat de retirar l'esmena abans del debat de totalitat també hi és.- Una relació política, de negociació política. Com amb qualsevol altre partit de govern, com pot ser Junts. Amb ERC vam signar un acord d'investidura, i tenim una relació de seguiment d'aquest acord d'investidura.- Som una força col·lectiva i, per a nosaltres, no és tan important la persona sinó allò que defensa. Quan pactem la investidura d'Aragonès no és perquè ell s'hi impliqui, que ho pot fer si ho vol, sinó perquè és un acord amb una força política al qual s'ha de donar resposta col·lectivament.- Sempre hem dit que l'acord de pressupostos no era sobre partides exactes, sinó sobre el fons de la legislatura. Les assemblees han decidit en funció dels acords que s'han assolit amb el Govern.- Per a nosaltres, un pressupost amb el PSC seria una mala notícia per al país, perquè contribueix a una estabilització en l'alliberament nacional i el marc autonòmic, i no contribueix a l'avenç social i al gir a l'esquerra que hem defensat sempre.- El que no és coherent és que no es compleixi l'acord d'investidura. Aquest acord deia que, en funció del desenvolupament d'aquest pacte, s'aniria treballant.- Sí, soc optimista perquè vam fer el que calia fer i ho vam decidir col·lectivament. No pot ser delicte de cap manera tenir llaços gros al despatx de la Paeria. Soc optimista perquè anem a defensar una cosa que creiem que és justa.- A nosaltres ens requereixen perquè retirem uns símbols que són legítims i que defensen la nostra ideologia. Entenem que en el nostre despatx polític a l'ajuntament, si no podem expressar la nostra ideologia o la nostra proposta política, el que fem és autocensurar-nos. No creiem que això pugui ser delicte.- No contemplo la possibilitat de ser inhabilitat, però si això passa, farem el que sigui millor col·lectivament per a la nostra lluita en defensa dels drets nacionals i de poder-se expressar lliurement i poder exercir la lliure protesta. Si ha de ser així, decidirem quina és la millor manera de fer valer tot això.- La desobediència la contemplem des del moment que pengem uns llaços grocs quan se'ns demana que els despengem. No obeir una resolució injusta ja ho hem fet, ja ho estem fent. Hi podria haver desobediència? Creiem que la desobediència ha de ser col·lectiva, forta i potent, i hem de veure la millor manera de fer-ho. No volem crear màrtirs.- Una relació molt cordial, normal dins de la mesa. En general, tinc una relació cordial amb tothom.- El que hem estat fent fins ara a la mesa és defensar els drets dels diputats que han estat encausats per defensar les llibertats democràtiques. El vot de Lluís Puig n'és un exemple. Com ho hem fet, ho continuarem fent, perquè és un dels acords pels quals vam arribar a la composició de la mesa actual.- La majoria independentista de la mesa protegirà els drets dels diputats que veuen retallades les seves llibertats per defensar la llibertat d'expressió, i aquest pot ser el meu cas.- Hem dit des del primer dia que pensàvem que no era una bona idea que la senyora Borràs es presentés a la presidència del Parlament, perquè tenia aquests antecedents. Dit això, és evident que hi ha una lawfare i ho hem denunciat sempre. Si el que ha passat amb la senyora Borràs hagués passat amb algú altre, no hauria tingut tanta repercussió. En el moment que s'obri judici oral, s'haurà d'aplicar l'article 25.4 del reglament del Parlament i haurà d'acabar a la comissió del diputat per decidir què es fa en aquest cas.- Un cop s'obre judici oral, en cas que hi hagi algun dubte es passa el cas a la comissió del diputat, que és qui decideix què es fa. Nosaltres volem parlar-ne. Creiem que no va ser una bona idea que Borràs fos presidenta del Parlament precisament per això, i pel que podia suposar això per a l'independentisme. Ara bé, també és evident que hi ha una lawfare. Quan això passi, ho voldrem estudiar i analitzar bé, i per això ho dirimirem a la comissió del diputat.- Vam fer una mesa a Tornabous, la primera que es feia fora del Parlament de Catalunya. En aquella mesa vam demanar als lletrats que ens passessin una proposta tècnica sobre punts que calia canviar al reglament. Per exemple, qüestions de llenguatge més inclusiu o incorporar-hi el pla d'igualtat. Hi ha aspectes tècnics del reglament que s'han de renovar i, per això, vam demanar una proposta als serveis jurídics, que volíem que fos la base de la ponència que ha de fer la proposta de reglament. Quan se'ns planteja aquesta proposta, entenem que hi ha alguns punts, com ara el del 25.4, que són més polítics que tècnics, i creiem que això s'extralimita de la feina que havien de fer. No per mala fe dels lletrats, perquè a vegades la barrera entre tècnic i polític és molt fina. El tema del 25.4 creiem que és polític i que han de ser els diputats qui ho portin a debat i no els serveis tècnics de la cambra.- S'ha de crear una ponència, que encara no s'ha creat, i els partits han de fer la seva proposta. Nosaltres volíem una proposta tècnica per portar al debat, però ha passat que alguns elements són més polítics que no pas tècnics.- El vam incloure perquè creiem que és exemplaritzant. És un article dur i rigorós, que va més enllà, però entenem que en un moment com l'actual nosaltres hem de donar més exemple que mai, i creiem que s'ha de mantenir.- L'article no expulsa el diputat, només el suspèn. No perd la condició de diputat, només se'l suspèn quan s'obre judici oral i fins a la sentència. És un article exemplaritzant i per a casos molt concrets. Només per casos de corrupció.- Hi ha un contacte fluid amb ERC i Junts per a aquest casos. He estat en la defensa del vot de Lluís Puig i crec que en això ens entenem i ens entendrem. Tenim una visió molt semblant de la defensa de les llibertats col·lectives.- Voldria pensar que sí, i els antecedents em fan pensar que sí. De tot se n'aprèn a la vida i penso que tots hem patit d'una manera o altra la repressió. Vull pensar que tots tenim molt clar que ens hem de defensar.- No, en absolut. Hi ha una majoria independentista que vol l'emancipació nacional, però diferim en l'estratègia i en la manera d'arribar-hi. Estic segur que tots volem un referèndum, però no tenim clar com arribar-hi. Nosaltres tenim un full de ruta clar que potser no és compartit amb els altres, però vull pensar que tots volem l'alliberament nacional. Ara bé, en aspectes socials segur que hi ha diferències. Fa quatre dies vam perdre la moció per un banc de terres i Junts hi va votar en contra, i nosaltres entenem que això també és avançar en la defensa del territori. Poden haver-hi discrepàncies: no som un mateix partit, no tenim tampoc la mateixa sensibilitat en l'eix esquerra-dreta i, per tant, és evident que hi haurà diferències. Però en la consecució de l'alliberament nacional ens hem de posar d'acord.- Una cosa és el model de país i l'altra cosa és l'alliberament d'aquest país. En model de país hem de ser diferents necessàriament, perquè som forces diferents, a l'esquerra i a la dreta. Hem de coincidir en l'alliberament nacional, i en això coincidim. Diferim en com hi arribem: nosaltres demanem un referèndum, ERC aposta per la taula de diàleg. Ens hem de posar d'acord en l'estratègia i això és més fàcil fer-ho fora de focus i amb feina per darrere que no pas amb visualització pública.- Vull pensar que sí.- Hi ha una majoria independentista que no té perquè ser una majoria en l'eix esquerra-dreta, que pot ser més o pot ser menys. En el model de país, en l'eix social, hi ha punts on no coincidim, però creiem que la majoria del 52% s'ha d'enfortir per anar cap a la independència i que cal una estratègia comuna cap a la independència. Nosaltres pensem que la taula de diàleg estabilitza i no ens acosta a l'objectiu, i per això diem que és millor avançar cap a un referèndum. Això potser ens tensarà, però no per l'objectiu, que compartim, sinó per com arribar-hi.- Sobre el Consell per la República, sempre hem defensat la importància de la figura del president Puigdemont per internacionalitzar el conflicte. El Consell pot ser una eina útil, però pensem que s'ha de reformular. És una eina molt important per internacionalitzar el conflicte, perquè està a l'exterior i hi ha d'haver canvis a nivell de governança. Això ens falta. Altra cosa és que qui vulgui s'hi pugui adherir a nivell personal, només faltaria.- No tant perquè ens hi incorporéssim sinó perquè fos més participada i més plural.- Pensem que es pot fer millor.- No conec prou el funcionament del Consell per la República, però entenc que els membres de l'Assemblea de Representants han votat la mesa amb criteris propis i han decidit que la mesa sigui transversal. Sempre la transversalitat és una bona notícia per una eina que vol ser àmplia. Insisteixo: sí al Consell per la República, però reformulem-ne l'objecte i la governança. No sé si s'està avançant en aquesta qüestió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor