El primer motor de síntesi de veu en català ja és una realitat

Segons l'InformeCat de 2020 elaborat per Plataforma per la Llengua,. Aquesta és una dada alarmant. Això no obstant, ja és una realitat el primer motor de síntesi de veu en català: Catotron.Creada per la, aquesta nova eina podràcom Alexa o Siri en llengua. A més, Catotron utilitzai, per tant, es posa a l'abast de qualsevol desenvolupador de software."Totes les versions amb llicències obertes es basen en l'anglès; [...] araqualsevol dispositiu o aplicació d'una forma molt poc costosa", explica la cooperativa en un comunicat emès aquest dimarts. Segons Col·lectivaT, el seu ús es pot estendre a productes infantils, de conducció o per a persones que volen aprendre la llengua.Catotron ha estat creat perde la cooperativa, en col·laboració ambi la, juntament amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística. La cooperativa té la seu a Barcelona i està formada per un equip tecnològic d'origen turc que. L'equip que ha desenvolupat Catrotron està format pel lingüista computacionali l'enginyer de dades

