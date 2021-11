Pols de la CUP al Govern: esmena a la totalitat i continuar negociant

La majoria del 52%, en dubte

Les alternatives a la CUP

. Aquest ha estat el veredicte de les, que s'han reunit aquest cap de setmana per posicionar-se sobre els pressupostos. La militància s'ha decantat per presentar una esmena a la totalitat al projecte del Govern, aprovat sense tenir tancat un acord amb els cupaires, però obre la porta a continuar negociant per mirar d'obteniri que hi pugui haver un canvi d'opinió si l'executiu de Pere Aragonès fa cessions en alguns punts clau. La decisió de les bases redobla la pressió al Govern, que fins ara s'ha mantingut ferm en la voluntat d'aprovar els pressupostos amb la majoria de la investidura.La diputada de la CUP,, que ha pilotat les negociacions amb el conseller d'Economia,, ha detallat els resultats de les assemblees. Les bases han decidit presentar una esmena a la totalitat amb un, mentre que un 33% ha optat per abstenir-se i permetre la tramitació dels comptes. En la segona qüestió, sobre si s'ha de continuar negociant o no, unha optat per continuar negociant, mentre que un 28% ha optat per trencar amb el Govern. En total han votat 462 persones. "", ha dit Reguant, que ha recordat, també, que es podria arribar a retirar abans del debat de totalitat. Els òrgans de decisió de la CUP decidiran en les properes hores els passos a seguir.Una primera esmena és a la relació del Govern amb l'Estat, que no posa les bases per a l'autodeterminació. La CUP també entén que no hi ha un gir a l'esquerra i que s'estan duent a terme polítiques "" i que els pressupostos són "continuistes" malgrat algunes millores". "Els pressupostos són clarament insuficients en habitatge, en sanitat o en el model econòmic del país", ha dit Reguant. La CUP presentarà l'esmena en les properes hores o dies, però "treballarà per generar les condicions per desencallar la situació". "Els resultats del procés deliberatiu i de presa de decisió ens obliga a això. Aquests pressupostos en aquest marc, no; però treballarem fins a l'últim moment per generar les condicions per avançar", ha dit la diputada.Reguant ha demanat a Junts i ERC que no posin les responsabilitats de les seves desavinences a la CUP i ha demanat que, si el Govern vol un, "ja decidiran amb qui negocien". Pactes amb el PSC? "No sé si amb Salvador Illa s'avançarà gaire", ha dit. El marge per negociar hi és i la diputada ha recordat que una esmena a la totalitat "es pot retirar". "Continuarem negociant. En les properes hores analitzarem els resultats", ha assegurat. Sobre si hi haurà noves assemblees o no per prendre noves decisions en relació als pressupostos, és una qüestió que hauran de decidir els òrgans competents de la CUP.La decisió de la militància de la CUP posa en dubte la. Després de la investidura, el moment de més proximitat entre els tres partits independentistes, les posicions s'han anat allunyant. Es va veure al debat de política general, on ERC, Junts i la CUP van discrepar encom el rumb del procés o el model de país, i s'ha vist aquests últims mesos, des de l'estiu, en relació a la negociació dels pressupostos.Els dirigents de la CUP ja havien fet evident les últimes setmanes elde la formació davant dels pressupostos del Govern. Consideren que no certifiquen el gir a l'esquerra promès per Aragonès a l'inici de la legislatura i que no són tan expansius Giró. Ahir mateix, en comissió, van dir que les comptes eren "autonomistes i continuistes". Tot plegat, en un context de frenada en el procés independentista i amb un Govern que no prepara cap alternativa a la taula de diàleg. Tots aquests ingredients han portat la militància cupaire, descontenta amb el rumb de la legislatura fins ara, a decantar-se per l'esmena a la totalitat però donant marge per reconduir la situació.El "no" de la CUP a tramitar els pressupostos és un cop a Aragonès, que ha insistit en negociar només amb els anticapitalistes, i a Giró, que ha estat qui hi ha negociant les darreres setmanes, tot i que Junts traslladava ahir la pressió al president . La situació és similar a la de 2016, quan els cupaires van tombar els comptes de, però amb una diferència significativa. Aleshores, l'executiu no tenia alternatives. Ara té el, que en les últimes setmanes s'hi ha posat bé, tot i que aquesta via genera discrepàncies. Giró va dir després d'aprovar el projecte de pressupostos en consell executiu que si la CUP no hi era caldria buscar altres suports, però Aragonès va tancar-hi la porta poques hores després i va insistir que els comptes s'havien d'avalar amb la majoria de la investidura.El PSC s'ha postulat per ocupar l'espai que deixa la CUP. ERC té reticències a apropar-se als socialistes, els principals rivals a la Generalitat, i descarta per ara. Junts vol evitar tirar endavant uns pressupostos amb els comuns. Els anticapitalistes, al document que han debatut les bases aquest cap de setmana, alerten d'un possible "acord a quatre nivells" si ells deixen de ser el soci prioritari del Govern: l', on ERC apuntala per ara el govern del PSOE i Podem; la, que governen el PSC i Junts aliens a qualsevol polèmica; l', on ERC és soci principal del govern de comuns i PSC, i una possible entesa entre ERC i Junts amb el PSC a la Pactar amb el PSC ja no és tabú , tot i que per ara el Govern ho descarta.

