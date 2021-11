El jutge ordena l'ingrés a presó dels ultres de Blanquerna

L'ha decretat l'ingrés a presó per a deu dels dotze ultres que van assaltar la llibreriadurant lade l'any 2013. Els condemnats han pogut anar ajornant la presó a base de recursos i decisions judicials, però finalment després d'exhaurir les vies ordinàries per evitar complir la pena, aquest dimarts el jutge ha ordenat que hauran d'entrar a presó. Tenen deu dies per ingressar al centre penitenciari i hauran de complir una pena de dos anys i mig de presó perFa vuit anys dels fets. Catorze ultres van irrompre amb violència a la seu de laa Madrid durant l'acte de celebració de la Diada entre crits de "" i ambi de grups neonazis. L'assalt va deixar cinc ferits lleis. Poques setmanes després la Fiscalia va obrir diligències i tres anys després l'Audiència de Madrid va condemnar-los a penes d'entre sis i vuit mesos de presó, molt per sota de la petició deque en demanava entre dos i cinc anys i mig.El 2017, el Suprem va elevar la pena a entre tres i quatre anys, aplicant l'agreujant de discriminació ideològica. El(TC) va ordenar repetir el judici i va argumentar que el TC havia vulnerat drets dels acusats. L'estiu de l'any passat, el Suprem va revisar la decisió i va condemnar els ultres a poc més de dos anys i mig de presó. Vuit anys després, els ultres entraran a la presó.

