Oriol Amat i Ricard Gomà assessoraran el Govern per impulsar la renda bàsica

La Generalitat ha nomenat un consell assessor per al disseny i l'organització del Pla pilot per implementar la, capitanejat pel doctor en sociologia, qui en va ser escollit cap de l'oficina del projecte. El Diari Oficial de la Generalitat d'aquest dilluns ha publicat la creació d'aquest òrgan assessor i la tria dels seus 20 primers membres, malgrat que la composició pot ballar entre 15 i 25 vocals. Cap d'ells, en tot cas, percebràper ajudar a implementar la mesura, que compta amb un partida de quatre milions al projecte de pressupostos del 2022.Entre els escollits pel Departament de Presidència -de qui depèn la competència-, es troba el rector de la UPF,, catedràtic d'Economia que va ser també diputat de Junts pel Sí i autor d'un informe per al Govern sobre la viabilitat de la renda bàsica. Publicat el 2019, l'estudi va quantificar el cost d'aquesta prestació a Catalunya en unsEl consell assessor també comptarà amb la presència de l'últim de files d'ICV a l'Ajuntament de Barcelona, així com diversos càrrecs actuals del consist. L'exdiputada d'EUiAcol·laborarà també en el projecte, així com, qui va ser cap de llista per Guanyem Sant Boi -amb el suport de la CUP- als comicis del 2019, o, d'ERC.Igualment, l'òrgan integrarà membres de diverses entitats socials, com, de la Xarxa Renda Bàsica;, Coordinador de la Creu Roja a Catalunya;, de CCOO; i, de la Fundació Surt, així com altres acadèmics i experts en la matèria. El consell assessor serà vigent mentre duri el pla pilot per a la renda bàsica i estarà presidit per la consellera de Presidència,

