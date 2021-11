Els menors de 70 anys sense vacunar, amb deu cops més risc d'acabar a l'hospital

Altres notícies que et poden interessar

La investigadora del BIOCOMSC Clara Prats ha alertat que els no vacunats menors de 70 anys tenend'ingressar per Covid que els vacunats. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha detallat que si hi ha un ingressat per cada 100.000 vacunats, n'hi ha 10 entre els no vacunats.També ha dit que entre els joves, per cada infecció entre els vacunats n'hi ha el doble entre els no vacunats. Els experts esperen que la vacunació ajudi a aturar una sisena onada. De fet, Prats ha afirmat que aquesta "no hauria de tenir res a veure" amb les anteriors. Tot i això, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Güerri ha alertat dell'epidèmia de, situació que seria complicada als hospitals.El 70% dels hospitalitzats no estaven vacunats, segons el coordinador d’hospitalització de Covid de l’Hospital del Mar de Barcelona, Robert Güerri. "Ens preocupa la situació dels no vacunats, un grup que s'acabarà infectant i pot patir formes greus de la infecció", ha advertit la cap de Medicina Preventiva i d’Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron, Magda Campins, en la ràdio pública.El cap de malalties infeccioses de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha afegit que abans de prendre altres decisions, es podria estudiar l'aplicació dela activitats no essencials, com oci en general i restauració.Per últim, la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d'Hebron, Magda Campins, ha augurat que segons quina sigui l'evolució de la pandèmia caldrà valorar acabar vacunant els menors de 12 anys. Sobre lade la covid per a la població general, han coincidit a apuntar que és probable que sigui necessària, administrant-la per risc de vulnerabilitat.​​

