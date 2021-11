Àustria decreta el confinament dels no vacunats per fer front a l'escalada de casos de Covid

Altres notícies que et poden interessar

El governha decretat eldels ciutadansa partir d'aquesta mitjanitque viu el país. En una roda de premsa, el canceller Alexander Schallenberg ha anunciat la mesura, ha reconegut que la taxa de vacunació és "lamentablement baixa" i ha instat els ciutadans a immunitzar-se.la dada més baixa dels països de l'Europa Occidental. A Catalunya, per exemple, aquest indicador se situa en prop del 76%. Els ciutadans no vacunats només podran sortir de casa percom anar ao a. Els nens de menys de 12 anys no estaran obligats a confinar-se.El govern austríac ha assegurat que hi hauràper part de la policia peruna restricció que no afectaria tota la població i que, d'inici,. Schallenberg va jurar el càrrec de canceller fa quatre dies, després de la dimissió de Sebastian Kurz per la seva implicació en un escàndol de corrupció.​​

