La cimera pel clima de Glasgow tanca un acord a última hora sense complir les expectatives

Hi ha acord, però de mínims, a última hora i sense complir les expectatives. Després de jornades maratonianes de negociacions i una pròrroga inusual, la vint-i-sisenaja és història. La, celebrada a, ha estat contra les cordes en més d'una ocasió però finalment, aquest dissabte al vespre, s'ha pogut segellar un pacte entre els països. És un "acord imperfecte", com reconeixen alguns dels delegats, que malgrat tot manté viu el límit d'escalfament global a 1,5 graus abans de 2100.El document insta els estats a doblar elque han de fer les nacions més vulnerables fins al 2025 per poder fer una transició cap a energies renovables. També lade diòxid de carboni respecte dades de 2010. L'objectiu és arribar a zero emissions cap al 2050, un objectiu complicat si es manté la tendència actual. El president de la cimera,, ha demanat perdó a les parts pels canvis en el text de les últimes hores. "Demano profundament perdó. Entenc el desacord de les parts, però he volgut protegir el paquet de Glasgow", ha dit Sharma.L'acord fa un pas per reduir el carbó, però no es parla d'eliminar-lo. Aquest matís, important, l'han volgut incloure lai l', que encara consumeixen molta energia basada en el carbó. El text parla ara de "reducció progressiva de l'energia del carbó", però s'evita la idea d'"eliminar-lo" malgrat les reticències de la, que finalment han hagut d'acceptar. Els països també han acordat impulsar acció climàtica i han aprovat les regles de l'article 6 per crear un marc de treball per als mercats globals del carboni.La vint-i-sisenas'havia d'acabar divendres, després de dues setmanes, però el desacord entre els països sobre les mesures per mirar de frenar l'avenç del canvi climàtic han frenat la resolució fins aquest dissabte. Durant les últimes dues setmanes, representants de gairebé 200 països han intentat des deanar un pas més enllà. Hi ha hagut alguns avenços, però la realitat és que, com en anteriors cimeres, s'ha parlat més de promeses que d'accions. L'acord final, descafeïnat malgrat que suposa un mínim comú denominador per als 196 països de l'ONU.El secretari general de l'ONU,, ha lloat els "passos importants" que recull el document de Glasgow malgrat els "interessos" i "condicions" que s'hi plasmen. "Desafortunadament, la voluntat política col·lectiva no ha estat suficient per superar algunes contradiccions profundes", ha valorat en un comunicat, ja que hi ha hagut objectius com la descarbonització completa que no s'han assolit.Crítiques al textEn conèixer-se el contingut de l'acord de Glasgow i l'esmena índia, han començat a arribar les reaccions de les ONG i entitats ecologistes per expressar la seva decepció amb la COP26. L'activista climàtica suecaha assegurat que la COP26 no ha estat més que "bla, bla bla" i ha animat a continuar la feina al carrer. "Mai ens rendirem", ha conclòs.ha considerat "submís i dèbil" el text, que deixa en perill l'objectiu dels 1,5ºC, i ha alertat que "els joves que han arribat a l'edat adulta en una crisi climàtica no toleraran gaire més resultats com aquest".ha retret a alguns líders polítics que "pensen que no viuen al mateix planeta que la resta" i ha subratllat que la lluita per aturar la crisi climàtica és "una cursa contra el temps". Per això exigeixen als grans emissors, especialment els països rics, que mantinguin els 1,5ºC pactats.

