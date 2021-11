Set passos a fer abans d'encendre la calefacció a principi de temporada

Ben entrat el novembre i amb el canvi de temps d'aquests últims dies, arriba el moment d'encendre la calefacció. Abans, però, és important seguir aquests set passos per comprovar que el sistema estigui correctament i que els radiadors s'escalfin de manera eficient.És molt impotant revisar la caldera, l'element més important de tot el sistema de calefacció, indistintament del combustible que s'utilitzi. Així, tal com expliquen a RAC1, assegures que la combustió és correcta i eficient i que els gasos s'expulsen correctament, ja que la concentració de gasos pot ser mortal en qüestió de minuts en espais tancats.Quan fa temps que no s'utilitzen, els radiadors acumuen aire als conductes i, on hi ha aire, no s'escalfa perquè no hi passa l'aigua. El primer dia que encens la calefacció has de revisar un a un tots els radiadors i els que no s'escalfin bé s'han de purgar. Per fer-ho, has d'afluixar el cargol de vàlvula que hi ha en un dels extrems (l'oposat a l'aixeta) i l'aire sortirà sol. Hi haurà un punt que deixarà de sortir aire i l'aigua rajarà des del cargol, és llavors quan l'has d'apretar de nou.La tecnologia ens facilita la vida diària i els termostats intel·ligents són perfectes per poder programar els horaris i les temperatures adequades a cada moment. Fer canvis bruscos de temperatura suposa una despesa molt més gran, i aquests termostats t'ajudaran a evitar-la.No té cap sentit posar la calefacció al màxim i després anar en màniga curta per casa. T'has d'abrigar una mica per compensar la temperatura corporal amb la temperatura de l'ambient.No només és important que funcioni correctament el sistema de calefacció, sinó que també s'ha de tenir cura de que la casa estigui ben aïllada. Revisa portes i finestres i posa-hi aïllant quan calgui (les catifes ajuden!).Hi ha algunes zones de la casa que potser no freqüentes i potser no és necessari que tinguis la calefacció encesa. Tancant radiadors que no necessites faràs un ús més sostenible de la climatització.Està bé que tinguis una companyia de referència, però sovint no és la més econòmica del mercat. Potser ara és un bon moment per revisar amb calma les diferents tarifes i veure quina és la que més beneficis t'ofereix.

