La Intersindical presenta els seus set eixos estratègics

Salari mínim de 1.300 euros i el català a la feina

Laha celebrat aquest dissabte certs avenços socials dels pressupostos de la Generalitat però ha critica que molts ingressos vagin lligats als fons Next Generation, que impliquen reformes estructurals de les pensions i del mercat laboral imposades per Europa i que "van en contra dels interessos de la majoria de la població". Ha posat d'exemple que la base de la cotització hagi passat als 35 anys.En declaracions als periodistes abans de participar en l'acte de presentació de la campanya "Construïm el futur", el secretari general de la Intersindical,, ha reclamat un salari mínim de 1.300 euros a Catalunya i incloure el català en la negociació col·lectiva de totes les empreses.El sindicat ha presentat aquest dissabte els seus set eixos estratègics davant la situació actual en un acte amb una àmplia representació del món sobiranista, com ara Oriol Junqueras, president d'ERC; Aurora Madaula, dirigent de Junts; Albert Botran, diputat de la CUP; Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC; o Xavier Antich, membre de la junta directiva d'Òmnium."Ens preocupa molt que els vaivens econòmics internacionals acabin afectant les nostres condicions laborals", ha dit Perelló sobre l'ús de fonsper finançar els pressupostos de la Generalitat. Malgrat tot, no ha entrat a valorar si s'han de votar o no, argumentant també que són uns comptes "autonòmics que perden molt d'interès", ja que la capacitat de recaptació és "baixíssima" i la capacitat de decisió de Catalunya és "ínfima".En el marc de la nova campanya, Perelló ha explicat que la Intersindical ha fet una trobada de delegats per presentar les seves noves propostes als reptes del país i del món davant de la "creixent pobresa i precarietat social". En termes de model productiu, ha defensat no dependre només del turisme i de la construcció, invertint també en innovació, tecnologia i que hi hagi més pes de la indústria sostenible.Pel que fa al model de protecció social, ha reclamat unes pensions "totalment públiques, sense intervenció d'empreses privades i sense allargar la vida laboral". Ha apostat per uns serveis totalment públics, sense externalitzacions i privatitzacions "encobertes que hi ha en molts sectors". També ha demanat aplicar ja una renda bàsica que pugui eliminar el 22% de pobresa existent a Catalunya.En matèria laboral, ha insistit que cal reduir la jornada laboral, que segueix sent de 40 hores com a 100 anys, apujar el salari mínim a Catalunya fins a 1.300 euros perquè la realitat social i econòmica és "diferent", i fer avançar el català als centres de treball, ja que "cada cop està perdent més espais".Al seu parer, "el sindicalisme no ha fet pràcticament res per defensar el català a la feina". En aquest sentit, ha reivindicat que igual que s'inclouen mesures de millora salarial o de la salut laboral, "la llengua no és un element folklòric, és un dret social i s'ha d'incloure en la negociació col·lectiva de totes les empreses".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor