Michel, entrenador del Girona: «Vull parlar català per cultura i educació»

L'entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez, Michel, va aterrar al juliol a Catalunya i ja s'ha guanyat l'afició gironina. En una entrevista a Rac1, l'entrenador ha deixat clar que sap on ha arribat i la importància que té la llengua a Catalunya. Ell l'està aprenent: ho fa escoltant la ràdio, escoltant els treballadors del club, sopant amb els veïns i fins i tot fent sessions amb un filòleg."Vull parlar català per cultura i educació", assegura, i se sorprèn que aquesta afirmació pugui tenir ressò. "No vull cap protagonisme, només vull aprendre català perquè si no no podré mantenir un diàleg natural. Aprendre la llengua és lògica pura; si vas al Regne Unit, vols aprendre anglès", diu. Sentit comú.En clau futbolística, Michel ha assegurat que creu en l'ascens, però que l'equip "ho ha de demostrar". Per ara, viu sol a Girona, encara sense la família, i es dedica amb cos i ànima a l'equip. Passa deu hores a les instal·lacions del club i agraeix el suport incondicional de la direcció esportiva després d'un inici de temporada irregular. "Durant tres o quatre partits ens faltava verticalitat i em vaig amoïnar molt. Vam canviar alguns detalls i l'equip ha fet un pas endavant", explica.El tècnic es defineix com a vallecà, primer, i madrileny després. Va començar a jugar a futbol amb els amics i als 17 anys Camacho el va fer jugar al primer equip. Va debutar contra el Barça i admet que la pressió el va superar, fins al punt que va necessitar ajuda psicològica. "Era un noi de barri, humil, tothom em reconeixia pel carrer i em vaig carregar massa pressió", reconeix. Per això recomana als joves que s'esforcin cada dia per aprendre a cada entrenament.

