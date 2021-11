ÚLTIMA HORA: Els @mossos investiguen la mort d’un home de 80 anys en un pis del c/Marquès de Sentmenat, a Les Corts de BCN. Té signes de violència. Els @BCN_Bombers i @GUBBarcelona han obert la porta després de l’alerta d’un veí que veia que la víctima tenia llum però no responia pic.twitter.com/dlpEwZGBOG — Anna Punsí (@punsix) November 13, 2021

S'ha localitzat unen un pis del barri de lesde Barcelona la matinada d'aquest dissabte. Així ho avançava la periodista de successos Anna Punsí al seu compte de Twitter i ho han confirmat els Mossos d'Esquadra.Es tracta d'un senyor dei, segons fonts policials, tot apunta que es tracta dunaja que l'home tenia. Tot i això,que sigui unai no un homicidi.la va donar passada la mitjanit unen veure llum al pis però no obtenir resposta per part del resident. Bombers de Barcelona i Guàrdia Urbana van accedir a l'habitatge i passades les tres de la matinada els serveis funeraris s'han endut el cadàver. Els Mossos han obert unaper esclarir els fets.

