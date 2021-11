La mostra internacional dedicada a l'art de Banksy arriba a Barcelona

La mostra internacionalha arribat ali es podrà visitar fins al 13 de març del 2022. L'exposició exhibeix més de 70 obres originals procedents de col·leccions privades internacionals del cèlebre artista britànic de qui encara se'n desconeix la identitat real. En declaracions a l'ACN,, comissari de l'exposició, ha explicat que un dels objectius és mostrar que Banksy és "un artista contemporani seriós" i que "". El conjunt d'obres aborden qüestions universals com ara la globalització, el consumisme, les guerres, el poder de la política i la religió, la lluita de classes o la crisi climàtica., director de Sold Out, diu que a la mostra es presenten dues reflexions. Per una banda, retrata la forma senzilla que té Banksy de "representar formes artístiques que transmeten una sensació de reflexió i d'incongruència del món contemporani", i, per altra, mostra un contingut que té a veure amb denúncies actuals com "el consumisme, els conflictes bèl·lics, la política i la religió". Nachkebiya ha remarcat que. "Quan vaig veure per primera vegada una peça de banksy (Nena amb globus) em va arribar al cor", ha dit.El comissari ha deixat clar que Banksy. "Ell no aprova exposicions que no fa ell personalment i no sé què en pensa de la nostra, però vull creure que després de 20 exposicions arreu del món, hem posat el nostre granet de sorra a la fama de Banksy".La mostra, que fins avui ha rebut més d'un milió de visites en la seva gira mundial, proposa un recorregut inèdit a través dealgunes de les quals veuran la llum davant el gran públic per primera vegada en aquesta exposició a Barcelona. Són peces en diversos formats com oli, acrílic o esprai sobre llenç i fusta, serigrafies d'edició limitada, estergits sobre formigó, escultures, instal·lacions, vídeos i fotografies.A l'exposició de Barcelona podran apreciar-se exemples representatius de la sevahabitual amb personalitats com la Reina d'Anglaterra, Lady Di, Lenin, John Travolta, Samuel L. Jackson, Kate Moss o fins al mateix Jesucrist, així com policies britànics, militars, policies, nens i nenes, micos i rates.En aquest espai, es podrà conèixer la història de la peça i comprendre el significat i les seves influències.La mostra també alberga un espai audiovisual immersiu que proposa un viatge multisensorial per la trajectòria artística de Banksy, així com unacreada especialment per a l'ocasió. De fet, una instal·lació multimèdia immersiva especialment creada per a aquesta mostra donarà la benvinguda al visitant.Amb motiu d'aquesta exposició es presenten dues peces originals de gran escala i importància que estaven situades sobre parets d'edificis a Londres i Los Ángeles.estaran exposades en el vestíbul, fora de la mostra. El visitant al Disseny Hub Barcelona podrà contemplar de manera gratuïta dos icònics treballs de Banksy.L'exposició inclou unaque representa la idea d'anonimat de l'artista, un espai dissenyat a partir de fotos de Lazarides i de la seva entrevista en el documental Exit Through the Gift Shop. L'exposició també exhibeix una instal·lació multimèdia sobre les càmeres de vídeo vigilància CCTV.L'exposició de Barcelona també inclou més d'una vintena de fotografies cedides en exclusiva per, amic, fotògraf personal i primer agent de Banksy, qui després de més de 10 anys treballant amb l'artista, va reunir un arxiu fotogràfic que il·lustra l'evolució en la carrera de Banksy i el seu treball als carrers de diferents ciutats del món.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor