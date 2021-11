Així ha deixat enrere l'absentisme una escola de Tarragona

Campclar, el barri més pobre del Camp de Tarragona

Al mes de setembre deva començar un curs molt especial a l', ubicada al barri dede. Per primer cop des dels anys vuitanta, el centre educatiu ha finalitzat elper a una desena d'alumnes que han participat en la culminació d'una nova c. Aquesta és tota una fita si es té en compte que anys enrerei en molts casos els alumnes abandonaven l'escolarització un cop completat el cicle d'educació primària, sense ni tan sols trepitjar l'institut.El curs passat, marcat per la pandèmia, van finalitzar l'ensenyament obligatori 12 nois i noies en aquest institut-escola. D'aquests,amb l'objectiu d'arribar a la universitat. "Volem que tinguin les mateixes oportunitats que hem tingut la resta", assegura la seva directora, Cristina Lara.El centre té una majoria d'alumnes d'i la resta, el 40%, són d'. Al llarg dels anys això ha fet que des de fora s'estigmatitzi. La fórmula de la comunitat d'aprenentatge inclou undel barri de Campclar. És per això que, seguint l'exemple d'un miler d'escoles arreu del món, no només s'enfoquen en els més joves, sinó que també, compten amb unai unper tal de fer arribar l'educació més bàsica a petits i grans.Si bé la darrera classe de 4t d'ESO tenia tan sols 12 alumnes -una xifra significativament més baixa que altres instituts de la ciutat- la mitjana dels següents cursos s'està incrementant. "", afirma Cristina Lara, responsable directa juntament amb la resta de mestres i els voluntaris de l'èxit d'un procés que es va iniciar ara fa pràcticament una dècada. La resta de grups són d'entre 15 i 20 persones i de 2n d'ESO en avall la quantitat pot superar la vintena.Elshan despertat l'interès de la comunitat, que als anys 80 van aconseguir tenir un centre escolar a prop de casa., un fet que ha estat aprofitat i que ha permès a tota una generació d'estudiants finalitzar la seva etapa educativa obligatòria."Després de 6è de primària, o abandonaven o els poquets que es matriculaven a l'institut de Campclar a 1r o 2n d'ESO ho acabaven deixant", explica la directora, que es congratula d'haver pogut oferir els quatre anys de secundària a tota una promoció. Pel que fa als alumnes que van acabar el juny, continuen assistint a l'institut-escola per fer repàs de les lliçons que reben al batxillerat, així com a. L'objectiu principal, diu Cristina Lara, "no perdre els nostres alumnes i mantenir les nostres famílies". I és que el fet de conservar els mateixos grups durant tota la seva etapa educativa i de no allunyar-se de la zona on viuen és un aspecte que tant mares i pares com els mateixos estudiants consideren clau a l'hora de decidir continuar la seva formació.Segons una estadística publicada per l'l'any 2019, el barri de Campclar de la ciutat de Tarragona és la zona. Concretament,, una xifra molt per sota de Llevant, la zona més rica de la ciutat, amb 23.681 euros per persona. Pel que fa a la mitjana per llar, a Campclar la xifra s'eleva als 13.707 euros. Aquesta quantitat ubica aquest barriDe la mateixa manera que la resta de barris de Ponent,. A diferència de la veïna Bonavista, aquest barri no va consolidar-se, però, fins als. Va ser en aquest moment quan es va detectar la necessitat d'una segona escola a banda del. L'escola Mediterrani va aconseguir el seu propi edifici a la segona meitat de la dècada, just en el moment què l', molt a prop d'on ara és l'escola.Més tard, ja a les acaballes de la dècada, van arribar al barri diverses famílies desplaçades amb motiu dels, que es van acabar celebrant al 1992. No va ser fins una dècada més tard que Campclar no va viure una nova transformació important, primer amb un pla integral que va donar peu a la Rambla de Ponent i més tard amb la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra i el casal cívic. Conegut en els últims anys com un dels pols de tràfic de drogues de tot el Camp de Tarragona,En aquest sentit, la inversió en l'Anella Mediterrània -tant ara com la que es preveu fer en un futur com a pol de pràctica esportiva-, així com la construcció del nou pla parcial 10 i la instal·lació del centre comercial Ten Brinke, podria dinamitzar de nou econòmicament i social aquest barri tarragoní.

