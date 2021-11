El tinent d'alcalde de Seguretat de Colau celebra la proposta del PDECat per endurir el codi penal

Tot el meu suport a la proposta presentada al @Congreso_Es pels diputats del PDECAT, i que havíem treballat també, entre altres, amb el Col.legi d'Advocats de Barcelona @comunicacioicab i amb @FomentTreball pic.twitter.com/8yns94vWe7 — Albert Batlle (@Albert_Batlle_B) November 12, 2021

, tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona en el govern municipal liderat per, ha celebrat aquest divendres la proposta delalconsistent en una reforma peren la línia de penalitzar la reincidència en els. "Tot el meu suport a la proposta presentada alCongrés pels diputats del PDECat i que havíem treballat també, entre d'altres, amb el", ha expressat Batlle, membre de la formació Units per Avançar -coaligada amb el-, a través de Twitter."Aquest és un assumpte que preocupa Barcelona i molts altres nuclis urbans. Té especial incidència en la vida de molts veïns, en el sector del comerç i en el turisme", ha destacat, el diputat del PDECat encarregat de presentar la reforma. "Es pot tenir la sensació que les persones que cometen aquests furts els detenen avui i surten demà al carrer, i continuen amb aquesta activitat quasi com a modus vivendi", ha ressaltat el diputat postconvergent, segons un comunicat del PDECat.La iniciativa va ser presentada en un acte organitzat per Foment durant el mes de maig. En què consisteix? En augmental la capacitatdel codi penal de manera que es permeti, quan hi ha casos de delinqüència habitual, superar l'actual pena de multa amb penes dei una multa que sigui sis vegades superior al valor de l'objecte robat. En el cas de multireincidència -haver estat condemnat almenys per tres delictes iguals anteriorment-, la pena hauria de ser de

