La Fundació Bofill acusa l'administració d'agreujar la segregació escolar

Laha acusat l'Administració d'agreujar la segregació escolar amb l'al llarg del curs al 83% dels centres que ja estan segregats. Un de cada tres alumnes de matrícula viva és assignat a un centre segregat amb una concentració d'alumnat estranger molt superior a la del seu entorn, segons l'organització.Evitar l'adjudicació de matrícula viva als centres segregats, assenyalen, és un mecanisme clau per posar fre a la seva "complexificació", però el 86% dels municipis encara no han activat aquesta mesura "imprescindible", asseguren. En aquest sentit, lamenten que el 91% de municipis amb algun centre segregat té també centres on gairebé no hi ha alumnat vulnerable.A Catalunya hi ha ara, una vintena més que fa un lustre, segons les dades de la Fundació Jaume Bofill, que critica que el Departament d'Educació "encara no ha activat les principals mesures previstes al Pacte contra la Segregació Escolar i els decrets, una demora que posa en risc el proper període de preinscripció".Una altra dada preocupant per a l'organització és que el 48% de lesno té cap alumne amb necessitats socioeconòmiques detectat a P3. Aquest alumnat vulnerable s'identifica al llarg de l'escolaritat, lamenten, quan ja no es pot distribuir de manera equilibrada.Ladeixa 117.884 infants i joves sense els beneficis d'aquesta identificació, segons la fundació, que reclama al Departament d'Educació que estableixi clarament els circuits i criteris de detecció i doni suport intensiu als municipis dels Serveis Territorials de Terres de l'Ebre, Baix Llobregat i Tarragona, amb nivells molt baixos de detecció."La inspecció educativa ha d'assegurar un acolliment efectiu dels alumnes en tots els centres educatius, independentment de les seves característiques socioeconòmiques, i preveure mecanismes per detectar i sancionar pràctiques discriminatòries que agreugen la segregació escolar", reiteren.

