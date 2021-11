El Govern concedeix a la CUP retirar dels pressupostos els Jocs d'Hivern i el Hard Rock

Nous detalls de la proposta delperquè lafaciliti l'aprovació delsdel 2022. Ara, segons explica el document de debat dels anticapitalistes per a l'assemblea d'aquest cap de setmana, l'executiu català s'ha compromès a retirar dels comptes catalans la partida pressupostària que va destinada a la compra dels terrenys del-conegut també com a-, de 120 milions d'euros, i a no impulsar la candidatura delsfins que la seva celebració sigui plantejada en unaEn el mateix document, els anticapitalistes recorden la necessitat d'una dotació anual de 1.000 milions d'euros en, com es reflectia a l'acord d'investidura amb ERC, i que segons els comptes presentats pel conseller, es quedaran finalment en una partida de 750 milions d'euros. En sanitat, també es parla de la internalització del. Tal com va avançar NacióDigital , els pressupostos preveuen recuperar la gestió pública d'aquest servei.Aquest mateix dijous al matí també s'ha conegut que elhavia plantejat una rebaixa de ràtios progressiva als cicles d'infantil i primària i canvis en el paper de ladels Mossos d'Esquadra als. A més, la Generalitat es retirarà en bloc de totes les causes contra manifestants en cas que no es pugui acreditar l'autor de les lesions, o si no hi ha prou garanties per identificar-ne els presumptes agressors, una mesura que estava en l'acord entre republicans i cupaires per a la investidura deEntre alguns dels altres compromisos de l'executiu català, també en destaca l'increment del pressupost en, amb l'objectiu de destinar-hi el 2% del total dels comptes, un "pla de xoc contra la" i la partida específica de 500.000 euros per a posar en marxa. Tal com va explicar la conselleraen una entrevista a NacióDigital , aquest projecte s'haurà de concretar en el pròxim "mig any". Aragonès va confirmar des de la cimera del clima deque els primers passos d'aquesta energètica es faran aquest mateix mes de novembre

Lade la CUP, amb aquesta proposta sobre la taula, haurà de debatre aquest cap de setmana si presenta una, i per tant, intenta paralitzar la tramitació dels comptes, o bé s'absté de presentar-la i permet que el Govern superi elper l'aprovació dels pressupostos del 2022. La formació ha publicat també aquest mateix dijous el document que dirigirà als seus militants, que hauran de respondre a través d'una pregunta arbre

