​El Govern donarà 3,7 milions a la UAB pels danys del ciberatac

Segona extorsió

El Govern donarà 3,7 milions d'euros (MEUR) a la(UAB) pelsque va patir la institució , i per a la seva recuperació, després que ho hagin acordat el Departament de Recerca i Universitats i el d'Economia. Ho ha anunciat la conselleraa la Comissió de Recerca i Universitats.Aquest dijous s'ha complert un mes del ciberatac. Passat aquest temps, el rector, Javier Lafuente, ha afirmat quede filtració dades i ha puntualitzat que es tracten d’aquelles que ja formen part de laque comparteix la universitat -factures, convenis amb institucions i empreses i material docent, entre d’altres., ha rematat.Lafuente ha confessat que, encara que el comissionat del Rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UAB, Jordi Hernández, ha admès que hi ha, però ha puntualitzat que es tracten de dades “d’ús habitual, ofimàtiques, i les que podrien tenir material sensible estan cobertes”, ja que s’ubiquen en una altra base de dades.El rector ha garantit que ales recuperarà eli els treballs actuals s’estan centrant en tenir en tenir el sistema de gestió acadèmica i econòmica, però no ha posat data per a una completa normalitat.Actualment, estan actius els correus de tot el personal i els estudiants i ha remarcat que la intrusió. I és que, tal com ha expressat, l’eina de Microsoft Teams ha permès cobrir “el 95%”.Lafuente ha explicat que en la“s’està anant pas a pas”, donant prioritat a la seguretat, perquè, tal com ha dit, es podria reinstaurar tot novament, però això suposaria un risc. En aquest sentit, ha detallat que, de cara al futur, es canviarà “el software, l’arquitectura, els criteris d’accés, com ja s’està fent... serà un procés a llarg termini”.Hernández ha assenyalat que en aquest mes, però que forma part de la mecànica d’aquestes amenaces . Sigui com sigui, Lafuente ha avisat quei ha afegit que “no vull donar veu aquests delinqüents”. El cas està tant en mans de Mossos d’Esquadra com de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, amb la qual ha avançat que estan avançant per treballar plegats i adherir-se “al perímetre” de seguretat El rector de la UAB ha precisat que en els últims dos cursos, abans d’aquesta situació viscuda virtualment al campus, laenha estat dede la partida.

