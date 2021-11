Barcelona podria evitar més de 1.500 morts anuals per contaminació, segons un estudi

Investigadors de lhan detectat en un estudi que les ciutats europees podrien evitar més de 114.000 morts prematures cada any si complissin les noves recomanacions de qualitat de l'aire presentades per l'Organització Mundial de la Salut. En concret, la investigació assenyala que Bprovocades per la contaminació relacionada amb la capital catalana.que pot tolerar una ciutat, que substituïen de manera contundent les anteriors. Els resultats globals, que són una actualització d'un estudi de gener de 2021, s'han publicat en una carta a la revista The Lancet Planetary Health. En el primer treball els investigadors van detectar que les ciutats europees podrien evitar fins a 51.000 morts prematures cada any complint amb les aleshores vigents recomanacions de qualitat de l'aire de l'OMS, establertes el 2005.Després de la publicació de les noves recomanacions, l'equip d'investigació ha fet una nova avaluació de la càrrega de mortalitat atribuïble a les partícules fines (PM2,5) i al diòxid de nitrogen (NO2) en les mateixes 1.000 ciutats europees incloses en l'estudi original. Així, per exemple,passaria d'evitar 206 morts anuals en cas de seguir les recomanacions de l'OMS antigues a evitar-ne 1.966 si aconseguís la nova meta. Altres ciutats similars europees compassarien de 22 a 254; Torí de 34 a 562; París de 185 a 2.135, i Milà de 103 a 1.864.​​​

