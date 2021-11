​Brussel·les obliga Espanya a augmentar el període de càlcul de les pensions

Mesures correctores

"Modernització" del mercat laboral

han signat el document tècnic amb el qual acorden la supervisió del compliment de les mesures pactades per rebreAmb la signatura d'aquest text, Espanya ja pot sol·licitar el primer desemborsament dels fons, de 10.000 milions d'euros.Segons ha informat aquest dimecres a la tarda el Ministeri d'Hisenda, l'Estat espanyol és el primer país de la Unió Europea a consensuar aquest document amb Brussel·les. L'han signat la ministra d'Hisenda,, i el comissari europeu d'Economia,El document preveu vuit sol·licituds de, la primera el quart trimestre de 2021 i l'última el tercer trimestre de 2026. El text estableix que s'organitzaran reunions bilaterals amb la Comissió Europea així com l'intercanvi d'informació per al seguiment del desenvolupament del pla.El text inclou reformes i inversions el compliment de les quals condicionaran que Espanya rebi els fons. Entre les reformes, el document inclouamb l'horitzó temporal del quart trimestre de 2022.El document no aclareix els anys de cotització que s'hauran de tenir en compte a partir de l'aprovació de la mesura, que s'ha fer en consell de ministres juny del 2022. L'1 de gener de 2022, després d'un període progressiu d'augment dels anys de càlcul de la cotització aprovat pel Congrés ja fa uns anys, a l'estat espanyol, aquesta xifra quedarà fixada enA efectes pràctics, si ara aquest període es torna a augmentar, significaNormalment els treballadors tenen pitjors salaris en els seus primers anys de vida laboral i millors en els últims.Fonts delremarquen que el plantejament del govern espanyol és el del component 30 que es va remetre a Brussel·les i que parla "d'adequar a la realitat actual de les carreres professionals el període de còmput per al càlcul de la base reguladora de la pensió de jubilació, contemplant la possibilitat d'elecció dels anys a integrar en la base reguladora en les carreres més llargues, juntament amb la revisió del procediment d'integració de llacunes en la carrera professional".Les mateixes fonts indiquen que la mesura d'extensió del còmput "pot tenir efectes negatius" (o sigui, reducció de pensions) i que, per això, "és important complementar-la amb mesures que modulen els seus efectes com la possibilitat d'elecció d'anys o la millora del sistema d'integració de llacunes en la cotització". D'aquesta manera, es podriaEl document subscrit també parla de "modernització" de diversos aspectes del mercat laboral, coma través d'una "esmena" a l'Estatut dels Treballadors. Per a tots dos punts, el text parla de fer-ho "respectant el diàleg social" amb una aproximació que "equilibri la necessitat de flexibilitat i seguretat al mercat laboral".El text de més de 300 pàgines també recull altres compromisos com l'entrada en marxa de les recomanacions del comitè d'experts per a lael primer trimestre de 2023 o del nou sistema de cotització d'autònoms el segon trimestre de 2022.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor